In un’intervista alla stampa olandese, Primoz Roglic dichiara che sarà di supporto a Wout van Aert domani, quando si correrà l’Amstel Gold Race. Lo sloveno, vincitore per due volte consecutive della Vuelta e capace di sfiorare il Tour de France, aveva già fatto sapere della rinuncia al Giro del Delfinato in preparazione alla Grande Boucle.

Queste le parole di Roglic, riportate anche da Tuttobiciweb: “Voglio aiutare Wout domani, in modo che la nostra squadra possa vincere l’Amstel Gold Race. La corsa è molto più adatta a un corridore come lui che a me“.

Sul dopo Parigi-Nizza: “Dopo la delusione della Parigi-Nizza, è stato molto bello conquistare un’altra classifica generale. I media si sono concentrati sul fatto che ho vinto contro Pogacar, ma per me non è un rivale più importante degli altri. Mi concentro solo su me stesso. Questa è l’unica cosa che posso controllare da solo“.

Sulla forma: “Sono soddisfatto della mia forma attuale ma naturalmente non ho raggiunto il massimo. I miei obiettivi rimangono il Tour de France e i Giochi Olimpici. Non voglio raggiungere il mio livello più alto fino a luglio. Per l’inizio del Tour vorrei perdere un chilogrammo e allo stesso tempo mantenere la mia potenza attuale. Il peso non è più un problema ora“.

Sulla corsa: “Ci presentiamo con una squadra molto forte e questa corsa così veloce si adatta a Wout meglio che a me. Sono disposto a sacrificarmi per Wout, perché lui come arma in più, può fare uno sprint veloce. Spetterà a me e Jonas Vingegaard assicurarci che Wout non debba sprecare energie per correre al meglio il finale“.

