L’Amstel Gold Race tornerà nel 2021 dopo che nel 2020 non si è tenuta per via della pandemia. La classica neerlandese, però, in via del tutto eccezionale non si snoderà lungo il tracciato classico, ma si terrà in circuito. Per quanto riguarda la prova femminile, una delle grandissime favorite è la padrona di casa Marianne Vos, la quale, nella manifestazione in questione, ancora non ha centrato il bersaglio grosso.

Marianne Vos, l’atleta più forte e vincente nella storia del ciclismo femminile, all’Amstel Gold Race, che ricordiamo essere rinata nel 2017 dopo che per quattoridici anni non si è svolta, vanta al massimo un terzo posto raccolto nel 2019. Ad ogni modo, Marianne sa bene come si vince su queste strade dato che nel 2012, proprio in quel di Valkenburg, conquistò il secondo titolo iridato della sua carriera.



Al momento Vos, in questo 2021, ha già vinto una gara che mancava al suo palmares, vale a dire la Gand-Wevelgem. La fuoriclasse neerlandese, rispetto ai suoi anni d’oro, ha perso qualcosa in salita, ma in volata ha ancora uno spunto paragonabile a quello delle velociste più pure. All’Amstel le sue avversarie dovranno levarsela di ruota, altrimenti batterla in uno sprint sarà impresa assai ardua.

Vos ha parlato di ciò che si aspetta questa domenica ai microfoni di Wielerflits.NL, queste le sue parole: “E’ bellissimo che l’Amstel Gold Race possa svolgersi. Sarà una battaglia di logoramento dato che le salite sono piazzate in rapida successione e non ti danno modo di respirare. Insieme alla squadra abbiamo già fatto la ricognizione del percorso, vincere questa gara con addosso la maglia della Jumbo-Visma sarebbe magico“.

Foto: Valerio Origo