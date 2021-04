Amstel Gold Race 2021 in tv: orari, programma, streaming, dove vederla

Si prospetta una grande bagarre per la 55esima edizione dell’Amstel Gold Race riservata agli uomini, e l’ottava riservata alle donne, che si svolgeranno domenica 18 aprile. La classica olandese prenderà il via da Maastricht per poi concludersi a Berg en Terblijt dopo 218,6 chilometri per la corsa maschile, e 134,1 per quella femminile. In entrambi i casi troveremo alla partenza i più grandi esperti e le più grandi esperte delle Classiche di primavera.

L’Amstel Gold Race 2021 si svolgerà interamente attraverso un circuito di 16,9 chilometri da ripetere per tredici volte nel caso della prova maschile, e sette per quella femminile; più un ultimo giro leggermente diverso e accorciato a 15,8 chilometri, senza la presenza del Cauberg. Questa sarà una delle principali asperità del giorno assieme al Geulhemmerberg e il Bemelerberg.

Per la prova degli uomini spiccano su tutti i nomi del campione del mondo Julian Alaphilippe, il mattatore di questa prima parte di stagione Wout van Aert, se non il due volte vincitore della Vuelta a España Primoz Roglic. Attenzione poi all’eterno Alejandro Valverde, il campione olimpico Greg van Avermaet, Jakob Fuglsang, e i trionfatori del Giro 2019 Richard Carapaz, e del 2020 Tao Geoghegan Hart.

Abbiamo dunque il vincitore dell’ultima Milano-Sanremo Jasper Stuyven, gli azzurri Sonny Colbrelli, Matteo Trentin, Alberto Bettiol, poi Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski, primo nel 2015, Michael Valgren, vincitore nel 2018, Michael Matthews, il recente conquistatore della Freccia del Brabante Thomas Pidcock, e Tim Wellens.

A livello femminile invece, i primissimi nomi sono quelli della vincitrice uscente Katarzyna Niewiadoma, del 2018 Chantal Van Den Broek-Blaak, e del 2017, la campionessa del mondo Anna van der Breggen. Abbiamo dunque le azzurre Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, se non Soraya Paladin. Altri nomi di interesse internazionale sono quelli della campionessa europea Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Lizzie Deignan e Cecilie Uttrup Ludwig.

L’Amstel Gold Race 2021 partirà da Maastricht alle ore 12.05 e terminerà a Berg en Terblijt intorno alle ore 17.30. La corsa verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 14.00 ed Eurosport 1 dalle ore 11.05 (prova femminile) e dalle ore 14.00 (prova maschile). Inoltre è prevista la diretta streaming sia su Rai.tv che su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della classica olandese dalle ore 12.00.

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

Amstel Gold Race femminile 2021: domenica 18 aprile

Partenza: ore 8.30

Arrivo: ore 11.50 circa

Amstel Gold Race maschile 2021: domenica 18 aprile

Partenza: ore 12.05

Arrivo: ore 17.30 circa

Diretta tv: Rai Sport ore 14.00, Eurosport 1 ore 11.05 (prova femminile) e ore 14.00 (prova maschile)

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport ore 12.00

Foto: Lapresse