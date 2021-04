Dai muri con le pietre alle côtes, dalle Classiche del Nord alle Ardenne. Non mancherà sicuramente lo spettacolo. Domenica il primo dei tre appuntamenti: spazio in Olanda all’Amstel Gold Race, che vede svolgersi la sua 55ma edizione (ricordiamo che quella dell’anno scorso è saltata a causa della pandemia). Percorso molto duro con 216,7 chilometri da Valkenburg a Berg en Terblijt e tantissimi strappi da affrontare.

Da segnalare è sicuramente l’assenza dell’attesissimo padrone di casa Mathieu van der Poel che, dopo il Fiandre, ha preferito prendersi un periodo di pausa per puntare alla seconda parte di stagione. Il corridore dell’Alpecin-Fenix era anche il detentore del titolo con l’impresa del 2019.

I favori del pronostico passano quindi alla coppia franco-belga formata da Julian Alaphilippe e Wout van Aert. Un altro scontro diretto come quello visto alla Sanremo del 2020. Il campione del mondo, mai sul podio nella Classica della Birra, proverà a battere il belga della Jumbo-Visma, apparso non al top alla Freccia del Brabante. Le salite presenti sul percorso sono ideali per le caratteristiche di entrambi, chissà che la corsa non si decida però in uno sprint ristretto.

Tra i due litiganti occhio al terzo incomodo. Sarà al via infatti anche Primoz Roglic, altro corridore della Jumbo-Visma. Il fenomenale sloveno è partito al top anche in questo 2021 e sembra poter sfoggiare una forma già quasi al top. La dimostrazione di forza è arrivata ai Paesi Baschi: può far paura in chiave vittoria.

Foto: Lapresse