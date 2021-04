Terry Hutchinson è tornato a parlare della scuffia di cui fu protagonista American Magic durante il round robin della Prada Cup, il torneo che designava lo sfidante di Team New Zealand per la America’s Cup. Nella celebre regata contro Luna Rossa, l’equipaggio statunitense perse il controllo della propria barca e si cappottò nella baia di Auckland. Fu uno dei momenti iconici della competizione sportiva più antica al mondo, le immagini di Patriot che stava rischiando di affondare nel Golfo di Hauraki fecero il giro del mondo.

Lo skipper di American Magic si è soffermato su quell’episodio durante un’intervista concessa a Last Call: “Sono rimasto agganciato alla barca, ho cercato di sganciarmi ma non ci sono riuscito. Ho preso il mio coltello, ma lo scafo si è riempito subito d’acqua e mi sono trovato subito sott’acqua e sotto la randa. La mia testa era sott’acqua, per fortuna Cooper Dressler ha afferrato il su coltello e mi ha tirato fuori“. Sembra proprio un racconto drammatico, traspare la paura avuta in quegli attimi e la sensazione che gli è stata salvata la vita.

Hutchinson ha poi proseguito: “Sono servite 16 pompe per salvare Patriot, pensavamo tutti che la barca stesse per affondare. Eravamo ben oltre il limite“. Va ricordato che gli statunitensi ripararono la barca a tempo di record, ma poi persero nettamente la semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa (4-0).

Foto: Luna Rossa Challenge