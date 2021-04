La 36ma Coppa America di vela si è conclusa ormai tre settimane fa ad Auckland con il successo di Emirates Team New Zealand, capace di difendere il titolo ottenuto quattro anni prima alle Bermuda. In chiave azzurra c’è stato però un bellissimo percorso da parte di Luna Rossa Prada Pirelli, che ha vinto la Prada Cup guadagnandosi il diritto di sfidare i padroni di casa nella serie finale.

L’atto conclusivo non è finito con l’esito sperato per il sodalizio italiano, che si è dovuto arrendere per 7-3 al termine di un confronto molto emozionante. “È stata un’avventura molto appassionante e intensa, che ha attirato l’attenzione di tutti gli sportivi. Guardiamo al passato, ma pensando al futuro. È stata una finale equilibrata, abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna, però questo è lo sport“, ha dichiarato Patrizio Bertelli su GR Parlamento.

Il patron di Luna Rossa ha confermato inoltre l’intenzione di partecipare alla prossima edizione del trofeo sportivo più antico al mondo: “Stiamo già lavorando per essere alla prossima America’s Cup, stiamo facendo i programmi di lavoro e abbiamo già definito gli aspetti contrattuali con il team. È tutto confermato e di buon auspicio. Bisogna lavorare con continuità, senza interruzioni, sennò si perdono di vista gli obiettivi. La forza di New Zealand è proprio questa, in questi anni ha sempre lavorato“.

A questo punto l’attesa è tutta per la pubblicazione del regolamento della 37ma America’s Cup, che verrà stilato dal Defender Emirates Team New Zealand e dal Challenger of Record Ineos Team UK.

Credit: ACE Studio Borlenghi America’s Cup Press