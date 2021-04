Mancano poche ore alle prime prove libere dell’European Le Mans Series. La principale categoria endurance europea riservata alle GT ed ai prototipi si prepara a disputare in quel di Barcellona il primo dei cinque appuntamenti previsti. Sono 42 le vetture iscritte all’evento nel quale debutteranno anche il polacco Robert Kubica e l’ex centauro Mattia Pasini.

Nella classe regina, la LMP2, sono tanti i favoriti per il successo. Il team da battere, campione della categoria con quattro affermazioni all’attivo in cinque prove, è l’United Autosports. La formazione britannica ripresenta tra le proprie fila Phil Hanson. Il 22enne inglese, dominatore lo scorso anno con il portoghese Filipe Albuquerque, vincitore del FIA WEC e della 24h di Le Mans nella classe LMP2, si prepara a difendere il titolo con Tom Gamble/Jonathan Aberdein #22. Attenzione anche alla gemella #32 con Job van Uitert/Manuel Maldonado/Nico Jamin. Queste due Oreca dovranno vedersela con G-Drive Racing, realtà che presenta in catalogna John Falb/Rui Andrade/Pietro Fittipaldi #25 e Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries #26.

In LMP2 debutta il polacco Robert Kubica. L’ex pilota di F1 sarà iscritto con un’Oreca del WRT, team che si appresta a vivere la prima esperienza con i prototipi dopo la lunghissima esperienza maturata con Audi nelle competizioni GT. Ad accompagnare il portacolori Alfa Romeo in questa nuova esperienza ci saranno due promettenti giovani: lo svizzero Louis Deletraz ed il cinese Yifei Ye.

Il primo, figlio dell’ex pilota F1 Jean-Denis Délétraz, si appresta a gareggiare in ELMS dopo alcune stagioni in FIA F2 e la partecipazione al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con Porsche. Il secondo, dominatore dell’Euroformula Open 2020, esordisce nella categoria dopo aver vinto durante l’inverno l’Asian Le Mans Series con il G-Drive Racing.

DragonSpeed, Cool Racing, IDEC Sport e Panis Racing sono altre squadre favorite sia per il campionato che per la manifestazione di domenica, prova che si articolerà sulla classica distanza delle 4 ore.

In pista, tra i protagonisti dell’European Le Mans Series 2021, ci sarà anche Mattia Pasini. L’attuale commentatore di Sky Sport per quanto riguarda la Moto2 e la Moto3 sarà al volante di una Ligier LMP3, la seconda categoria in pista riservata ai prototipi. Il romagnolo gareggerà con i polacchi di Inter Europol Competition #14, realtà che negli ultimi due anni ha sfiorato il titolo di classe. Pasini si alternerà al volante con Julius Adomavicius e Alessandro Bracalente, mentre sulla gemella #13 troveremo Martin Hippe/Ugo De Wilde/Julien Falchero.

L’italiano e la temibile squadra polacca dovrà vedersela con United Autosports, squadra che nel 2020 ha vinto il trofeo piloti anche in LMP3. James McGuire/Duncan Tappy/Andrew Bentley #3 e Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé #2 sono i piloti scelti dalla compagine inglese che dovrà difendersi dagli attacchi degli italiani di Eurointernational ed dai francesi di Graff, due formazioni candidate per il successo in campionato. Attenzione anche a Laurents Hörr/Alain Berg #4, piloti di DKR Engineering che si sono distinti nei test.

Sono 6 le Ferrari che spiccano tra nove auto che popoleranno la griglia delle GTE, l’unica classe riservata alle vetture GT. KWM Motorsport, Iron Lynk, AF Corse e Spirit of Race difenderanno i colori della casa di Maranello che dovrà vedersela con Porsche ed Aston Martin.

I tedeschi, vincitori lo scorso anno, si iscrivono all’ELMS con due 911 RSR-19 gestite dal Proton Competition. Il nostro Giammaria Bruni, iscritto anche al FIA WEC con la casa di Weissach, guida l’equipaggio della #77, équipe che vedrà a bordo anche il giovane neozelandese Janox Evans, campione 2018 della Porsche Carrera Cup Australia ed il tedesco Christian Ried.

Quest’ultimo, proprietario della squadra che ha recentemente vinto la mitica 12h di Sebring dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, porterà in pista anche una seconda vettura sulla quale cui ritroviamo l’attore cinematografico Michael Fassbender. Il tedesco sarà al via con il connazionale Felipe Laser e l’austriaco Richard Lietz, ufficiale di Porsche che regolarmente corre con Bruni nella classe GTE PRO del Mondiale.

Attenzione infine anche ad Aston Martin che, dopo anni di assenza, rientra con TF Sport. La squadra che ha conquistato l’edizione 2020 della 24h di Le Mans per la classe GTE-Am sarà in scena sul circuito iberico con John Hartshorne/Ollie Hancock/Ross Gunn #95

Appuntamento a domenica per la 4h di Barcellona, manifestazione che scatterà alle 11.00 italiane e sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube dell’ELMS.

Foto: LiveMedia/DPPI/Germain Hazard