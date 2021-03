Tabellone Europei Under 21: programma, date, accoppiamenti. Italia ai quarti di finale! Prossimo avversario

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo B al secondo posto con cinque punti all’attivo dopo i pareggi con Repubblica Ceca (1-1) e Spagna (0-0), seguiti dalla netta vittoria sulla Slovenia (4-0). Gli azzurrini si sono accodati alla Spagna e hanno così staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale di categoria, in programma dal 31 maggio al 6 giugno tra Ungheria e Slovenia.

I ragazzi del CT Paolo Nicolato si sono distinti nella fase a gironi e ora attendono di conoscere l’identità del prossimo avversario. Sarà la vincitrice del gruppo D, che si concluderà mercoledì 31 marzo: il Portogallo è in testa con 6 punti e affronterà la Svizzera, che insegue a 3 punti insieme alla Croazia, attesa dal match contro l’Inghilterra (0 punti). L’Italia tornerà in campo il 31 maggio a Lubiana (Slovenia).

La semifinale sarebbe poi contro la vincente del quarto di finale tra Spagna e seconda classificata del gruppo D (a Maribor). Dall’altra parte del tabellone ci saranno Olanda e Germania, le quali attendono prima e seconda classificata del gruppo A (lotta tra Danimarca a 6 punti, Francia e Russia a 3, Islanda a 0). Di seguito il tabellone, le date, il progrramma degli Europei Under 21 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TABELLONE EUROPEI UNDER 21 CALCIO

Olanda-Seconda gruppo C

Germania-Prima gruppo C

Spagna-Seconda gruppo D

Italia-Prima gruppo D

SITUAZIONE GRUPPO C: Danimarca 6 punti, Francia 3 punti, Russia 3 punti, Islanda 0 punti. Domani: Danimarca-Russia, Islanda-Francia

SITUAZIONE GRUPPO D: Portogallo 6 punti, Croazia 3 punti, Svizzera 3 punti, Inghilterra 0 punti. Domani: Svizzera-Portogallo, Croazia-Inghilterra.

CALENDARIO EUROPEI UNDER 21 CALCIO

31 MAGGIO: Quarti di finale

3 GIUGNO: Semifinali

6 GIUGNO: Finale Europei Under 21 2021

EUROPEI UNDER 21 CALCIO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv sui canali Rai.

Diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

