Sport in tv oggi (martedì 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

La pandemia ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, martedì 30 marzo, saranno di scena diversi sport: il calcio con le qualificazioni dei Mondiali e gli Europei Under 21, il basket con Eurolega e Champions League, il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, e gli sport invernali.

SPORT IN TV MARTEDI’ 30 MARZO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

01.30 Basket NBA, regular season: New York Knicks-Miami Heat – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

09.00 Snowboard alpino, Campionati Italiani Assoluti: PGS maschile e femminile

13.30 Snooker, Championship League: sessione pomeridiana – DAZN

15.00 Calcio, Serie C: Fermana-Perugia – Eleven Sports

16.30 Pallamano femminile, Serie A: Jomi Salerno-Erice

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami – Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV

18.00 Calcio, Europei Under 21: Germania-Romania – RaiSport+HD, Rai Play

18.00 Basket, Champions League: Tofas Bursa-Pinar Karsiyaka – Eurosport Player

18.30 Basket, Champions League: Igokea-San Paolo Burgos – Eurosport Player

19.00 Tennis, WTA 1000 Miami – SuperTennisTV

19.00 Calcio a 5, Serie A: Feldi Eboli-Catania

19.00 Basket, Eurolega: Zenit San Pietroburgo-CSKA Mosca – Eurosport Player

19.00 Basket, Eurolega: Real Madrid-Anadolu Efes – Eurosport Player

19.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-AX Armani Exchange – Eurosport Player

19.00 Basket, Eurolega: Žalgiris Kaunas-Alba Berlino – Eurosport Player

19.00 Snooker, Championship League: sessione serale – DAZN

19.15 Hockey su ghiaccio, ICE League: Salzburg-Klagenfurt

19.30 Hockey su ghiaccio, ICE League: Vienna-Bolzano

20.00 Hockey su ghiaccio, Alps League: Cortina-Asiago

20.00 Hockey su ghiaccio, Alps League: Vipiteno-HK Olimpija

20:00 Calcio a 5, Serie A: Padova-Real San Giuseppe

20.00 Basket, Eurolega: Panathinaikos OPAP-TD Systems Baskonia – Eurosport Player

20.00 Basket, Champions League: Casademont Saragozza – Banco di Sardegna Sassari – Eurosport Player

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Barcellona – Eurosport Player

20.30 Basket, Champions League: Brose Bamberg-Era Nymburk – Eurosport Player

20:30 Volley Femminile, Serie A1: Firenze-Conegliano – RaiSport+HD, Rai Play, LVF TV

20.30 Hockey su ghiaccio, Alps League: Gherdeina-Jesenice

20.30 Hockey su ghiaccio, IHL: Kaltern-Unterland

20.30 Hockey su ghiaccio, IHL: Varese-Merano

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Belgio-Bielorussia – Canale 20

21.00 Calcio, Europei Under 21: Italia-Slovenia – Rai 2, Rai Play

21.00 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Fenerbahçe Beko – Eurosport2, Eurosport Player

Foto: LM-LPS/Filippo Tomasi