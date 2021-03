Sara Franceschi ha letteralmente fatto saltare il banco ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di nuoto e ha strappato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, in programma nella capitale del Giappone dal 23 luglio all’8 agosto. L’azzurra ha timbrato un eccellente 4:37.06 sui 400 metri, in target col 4’37” che era stato chiesto dalla Federazione Italiana. Si tratta di una prestazione a sorpresa da parte della nuotatrice toscana, che aveva preso parte ai Giochi di Rio 2016 e che era reduce da stagioni non brillantissime. La 22enne ha letteralmente sbriciolato il suo precedente personale (4:40.03) e ha così potuto festeggiare nella piscina di Riccione.

Sara Franceschi ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Non me l’aspettavo [il pass olimpico, ndr], l’idea era di vincere e andare agli Europei. La qualifica olimpica è inaspettata, mi sentivo bene e sapevo che era l’occasione giusta, ma non si può mai sapere cosa succede. Ci ho creduto fino alla fine, non ho mai mollato, ho avuto la possibilità di allenarmi sempre al meglio sia palestra che piscina e sono davvero contenta“.

La toscana si è poi proiettata verso i Giochi: “L’Olimpiade è una cosa spettacolare. Le avevo fatte nel 2016, ero un po’ piccola. Ora sono più grande, è una cosa più concreta e vediamo“.

