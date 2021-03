Moto2, GP Qatar 2021: Marco Bezzecchi svetta nella FP1, Di Giannantonio 3°

Il Mondiale Moto2 2021 è incominciato con le prove libere 1 del GP del Qatar. Sul circuito di Losail, caratterizzato da temperature attorno ai 30 °C, i centauri hanno avuto a disposizione i primi 40 minuti di tempo per trovare il giusto feeling col tracciato e per iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Sarà però più importante la FP2, in programma alle ore 17.05, perché si disputerà in condizioni simili a quelle che i piloti troveranno nei momenti cruciali del weekend.

Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo. L’alfiere dello SKY Racing Team VR36 ha timbrato un interessante 2:00:305 nel corso del 12mo dei 15 giri portati al termine e ha messo subito in chiaro la sua caratura. Il 22enne, quarto in classifica generale lo scorso anno, ha preceduto di 16 millesimi il britannico Sam Lowes. Il pilota dell’Elf Marc VDS Racing Team, terzo in graduatoria nel 2020, ha tutte le carte in regola per puntare in alto. Alle spalle dei due principati candidati alla vittoria si è piazzato il nostro Fabio Di Giannantonio, ottimo terzo a 0.242 con i colori della Federal Oil Gresini Moto2.

In un fazzoletto di centesimi si sono piazzati l’olandese Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team, a 0.339), l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo, a 0.363) e il britannico Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing, a 0.388).

Da segnalare il settimo posto dello spagnolo Albert Arenas, Campione del Mondo Moto3: l’uomo dell’Inde Aspar Team accusa 0.517 di ritardo è precede i connazionali Raul Fenandez (Red Bull KTM Ajo, a 0.601) e Marcos Ramirez (American Racing, a 0.627). Indietro gli altri italiani: Yari Montella 17mo a 1.009, Nicolò Bulega 18mo a 1.069, Stefano Manzi 19mo a 1.090, Tony Arbolino 20mo a 1.143, Celestino Vietti 21mo a 1.217 (compagno di squadra di Bezzecchi), Lorenzo Baldassarri 22mo a 1.295, Simone Corsi 25mo a 1.433, Lorenzo Dalla Porta 26mo a 1.494.

Foto: Lapresse