LIVE Saragozza-Dinamo Sassari 105-88, Champions League basket in DIRETTA: vincono gli spagnoli, per i sardi ora è durissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.58 La nostra Diretta Live termina qui. Grazie e buon proseguimento di serata!

21.56 Decisivo il secondo tempo, nel quale i padroni di casa si sono imposti con merito grazie a un’intensità nettamente superiore. Il top scorer del match è Ethan Happ (17 punti e 9 rimbalzi), seguito da Miro Bilan (15 punti e 8 rimbalzi). Per gli spagnoli benissimo Wiley (14 punti), Ennis (15 punti) e Sulaimon (14 punti).

21.54 Niente da fare per la Dinamo Sassari, che viene sconfitta per 105-88 dal Casademont Saragozza ed è a un passo dall’eliminazione dalla Champions League. 0-3 il record dei sardi, mentre gli spagnoli sono ora a 3-1.

FINALE: Saragozza-Dinamo Sassari 105-88

105-88 2/2 ai liberi per Font.

103-88 Si iscrive al match anche il giovane canterano Font, che piazza una tripla su assist di Harris.

100-88 2/3 in lunetta per Bendzius.

100-86 Fernandez con un bel tap-in fa quota 100 per Saragozza.

98-86 2/2 in lunetta per Bendzius.

98-84 1/2 in lunetta anche per Ennis.

97-84 1/2 ai liberi per Burnell.

97-83 Bilan a segno. 1’50” alla fine.

Timeout Sassari.

97-81 Altro meraviglioso assist di Sulaimon, schiaccia anche Ennis. Sipario sul match.

Altra 0/2 in lunetta per i sardi, stavolta per mano di Bilan.

95-81 Grandissima giocata sull’asse Sulaimon-Wiley: il centro schiaccia il nuovo +14.

93-81 Gentile a segno dalla media distanza.

93-79 Gran giocata di Sulaimon, +14 Casademont.

0/2 in lunetta per Burnell. 3’52” alla sirena finale.

91-79 La tripla di Brussino dà un colpo molto duro alle speranze sassaresi.

88-79 Harris vince il duello con Happ e sigla il +9 Saragozza.

86-79 Arresto e tiro di San Miguel.

84-79 Burnell in lunetta completa il gioco da tre punti: 0-5 di parziale per la Dinamo.

Timeout Saragozza.

84-78 Ripartenza Sassari, Burnell segna e subisce il fallo.

84-76 Semigancio da fermo di Burnell.

Wiley sbaglia il libero ma il rimbalzo è catturato da Harris.

84-74 Wiley scatenato, riceve da San Miguel e segna subendo il fallo.

82-74 2/2 ai liberi per Brussino.

80-74 Gentile schiaccia per terra per Happ che segna con l’appoggio al vetro.

80-72 Happ in lunetta completa il gioco da tre punti.

80-71 Gran giocata di Happ! Tabellata vincente con fallo di Barreiro!

80-69 Brussino con la tripla frontale scrive subito il +11.

FINE TERZO QUARTO: Saragozza-Dinamo Sassari 77-69

77-69 1/2 di Sulaimon ai liberi.

76-69 Chessa segna il tiro libero supplementare.

76-68 Chessa da tre! E fallo chiamato alla difesa per flopping.

76-65 Brussino conduce il contropiede e trova Wiley che segna con una sola mano.

74-65 Brussino dall’arco firma il +9 Casademont.

Timeout Dinamo.

71-65 San Miguel mette in moto Wiley che con un bel terzo tempo arriva al layup.

69-65 2/2 di Bilan in lunetta.

69-63 Pick & roll tra San Miguel e Wiley: canestro per il lungo del Casademont.

67-63 1/2 ai liberi anche per Bendzius.

67-62 1/2 in lunetta per Sulaimon.

66-62 Ennis vola in contropiede e va a segno col layup.

64-62 Solo 1/2 ai liberi per Bendzius.

64-61 Gentile riporta la Dinamo a un solo possesso di distanza.

64-59 Palla persa da Sassari, la ripartenza spagnola viene chiusa da un’altra bomba di Sulaimon.

61-59 Hlinason realizza il libero supplementare.

60-59 Hlinason segna e subisce il fallo.

58-59 CHE RISPOSTA DI BILAN! Il croato a bersaglio anche con la bomba!

58-56 Tripla di Sulaimon. Ora il texano ha le mani caldissime.

55-56 Bilan batte Hlinason e riporta avanti Sassari.

55-54 Ancora Sulaimon, stavolta con un bel piazzato dalla punta.

53-54 Canestro fortunato di Sulaimon: tiro morbido, la palla balla sul ferro e decide di entrare.

51-54 Palleggio, arresto e tiro di Gentile.

INIZIO SECONDO TEMPO

20.54 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa.

20.52 Cinque i giocatori in doppia cifra dopo i primi 20′ di gioco: Ennis (13), Harris (13) e Benzing (10) per Saragozza, Happ (12 con 6 rimbalzi) e Bendzius (10) per la Dinamo.

20.50 Bel primo tempo a Saragozza, dove la Dinamo Sassari è avanti di un punto sul Casademont in un match fondamentale per il percorso europeo dei sardi. La squadra di Pozzecco ha disputato un ottimo primo quarto, per poi andare in confusione nel secondo periodo e subire il prepotente rientro degli spagnoli.

FINE PRIMO TEMPO: Saragozza-Dinamo Sassari 51-52

51-52 Benzing a segno con l’appoggio al vetro.

49-52 Il contropiede stavolta è sassarese, lo chiude Happ con il cameriere.

49-50 Gran movimento sotto le plance di Happ, nuovo vantaggio Sassari.

49-48 1/2 in lunetta per Burnell.

49-47 Extrapossesso Casademont, Benzing segna un’altra tripla.

46-47 San Miguel si alza e piazza la tripla del -1.

43-47 Assist di Chessa, segna Gentile.

43-45 Layup di Ennis.

41-45 Benzdius sigla il +4.

41-43 Chessa da tre! Segnali di risveglio dei sardi!

41-40 Ennis riporta in vantaggio Saragozza.

39-40 Grande alzata di Ennis, Wiley vola sopra il ferro.

37-40 Ottima circolazione di palla della Dinamo, Bendzius piazza la tripla!

37-37 2/2 ai liberi per Burnell.

37-35 La musica non sembra essere cambiata, altro canestro in transizione di Harris.

Timeout chiamato da un infuriato Pozzecco. Sassari ha dilapidato in poco più di 3′ l’ottimo primo quarto.

35-35 Altra ripartenza degli spagnoli, Wiley schiaccia in tutta comodità.

33-35 Contropiede Saragozza, Ennis si appoggia al vetro.

31-35 2/2 in lunetta per Ennis.

29-35 Ennesimo rimbalzo offensivo per Bilan che sigla il +6.

29-33 Ancora Harris, stavolta a bersaglio con la tripla.

26-33 E’ una Saragozza diversa in questo secondo quarto, Harris accorcia le distanze.

24-33 Gran finta di Kruslin che sblocca Sassari.

Timeout immediato di Pozzecco.

24-31 Palla persa da Gentile, Ennis segna comodamente in contropiede.

22-31 La difesa di Sassari si apre, Wiley schiaccia il -9.

FINE PRIMO QUARTO: Saragozza-Dinamo Sassari 20-31

20-31 Arresto e tiro di Kruslin!

20-29 Ancora 2/2 in lunetta per Harris.

18-29 2/2 in lunetta per Happ. Doppia cifra di vantaggio per la Dinamo!

Timeout Saragozza.

18-27 Che aggressività della Dinamo! Tanti rimbalzi in attacco, Happ appoggia il +9!

18-25 Gran tripla di Kruslin! +7, massimo vantaggio Sassari!

18-22 2/2 in lunetta per Harris. Tanti liberi in questa fase, le due squadre hanno esaurito il bonus.

16-22 Happ completa il gioco da tre punti.

16-21 Happ! L’ex Cremona è molto reattivo sotto le plance, prende il rimbalzo, segna e subisce il fallo di Barreiro.

16-19 2/2 in lunetta per Burnell.

16-17 Harris schiaccia di prepotenza il -1.

14-17 1/2 ai liberi per Happ.

14-16 2/2 di Benzing in lunetta.

12-16 Rimbalzo offensivo e appoggio al vetro di Bilan.

12-14 Bilan concretizza l’extrapossesso sgusciando tra due avversari e arrivando al ferro.

12-12 Replica immediata di Sulaimon.

10-12 Bilan a segno col suo classico movimento dorsale.

10-10 Barreiro prende il rimbalzo e pesca Benzing libero in angolo: tripla del pareggio.

7-10 1/2 in lunetta per Hlinason.

Segnalato il fallo antisportivo di Chessa. Due liberi per Hlinason e altro possesso per gli spagnoli.

Fallo di Chessa su Hlinason. Gli arbitri vanno a rivedere per capire se si tratta di antisportivo.

6-10 Recupero di Chessa, Bendzius va a schiacciare in campo aperto!

6-8 La risposta immediata è di Burnell!

6-5 Step back e gran bomba di Ennis.

3-5 Bendzius libero in angolo, tripla a bersaglio!

3-2 Hlinason completa il gioco da tre punti.

2-2 Hlinason cattura il rimbalzo offensivo, segna e subisce il fallo.

0-2 A stappare il match è Stefano Gentile.

INIZIO MATCH

19.58 QUINTETTO SARAGOZZA – Ennis, Sulaimon, Barreiro, Benzing, Hlinason.

19.57 QUINTETTO SASSARI – Chessa, Gentile, Bendzius, Burnell, Bilan.

19.55 Al contempo anche Saragozza non sta vivendo un momento brillantissimo, come testimoniano i tre ko di fila nei quali ha sempre subito più di 100 punti.

19.50 La Dinamo di recente è stata anche rallentata da alcune positività al Covid all’interno del gruppo squadra, ma è tornata a giocare sabato contro Cremona ottenendo subito un successo.

19.45 I ragazzi di coach Pozzecco hanno già affrontato gli spagnoli il 2 marzo e sono stati sconfitti con un pesante 83-95.

19.40 Dopo aver perso i primi due match del girone L, la Dinamo Sassari torna in campo per affrontare il Casademont Saragozza, il sodalizio che attualmente occupa il primo posto del raggruppamento: per i sardi è assolutamente fondamentale trovare una vittoria per sperare nella qualificazione.

19.35 Buonasera e e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Saragozza-Dinamo Sassari, valevole per il Round of 16 della Champions League 2020-2021 di basket.

Dopo aver perso i primi due match del girone L, la Dinamo Sassari tornerà in campo stasera per affrontare il Casademont Saragozza, il sodalizio che attualmente occupa il primo posto del raggruppamento (con il record di 2-1). I ragazzi di coach Pozzecco hanno già affrontato gli spagnoli il 2 marzo e sono stati sconfitti con un pesante 83-95. Sassari ha perso poi anche contro l’ERA Nymburk, seppur in modo beffardo, e ha assolutamente bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione: con un eventuale record di 0-3, infatti, gli isolani sarebbero chiamati a conquistare tutti gli altri incontri rimasti e potrebbe comunque non bastare.

La Dinamo di recente è stata anche rallentata da alcune positività al Covid all’interno del gruppo squadra, ma è tornata a giocare sabato contro Cremona ottenendo subito un successo. Saragozza, dal canto suo, non vive un momento brillantissimo (tre ko di fila), motivo per il quale i sardi possono ben sperare nel colpo esterno.

La palla a due del match tra Casademont Saragozza e Dinamo Sassari è programmata per le ore 20.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

