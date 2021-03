LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Matteo Rizzo e Daniel Grassl cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dedicata al programma libero del singolo maschile, prima sessione di gare della quarta e ultima giornata dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, in scena questo fine settimana a Stoccolma (Svezia), in una Ericsson Globe Arena rigorosamente a porte chiuse.

Si assegna il terzo titolo iridato a Stoccolama e il grande favorito, dopo il programma corto, è il Pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu che si è piazzato in testa alla classifica dopo lo short individuale maschile lasciando, per l’ennesima volta in carriera, tutti a bocca aperta, conquistando nel segmento 106.98 (59.02, 47.96), punteggio che, è doveroso dirlo, non rispecchia a pieno quanto mostrato sul ghiaccio. Secondo posto provvisorio per il giapponese Yuma Kagiyama, in questo momento secondo dopo aver polverizzato il suo primato personale con 100.96 e terza piazza per l’altro super favorito della vigilia, il detentore del titolo iridato Nathan Chen, penalizzato da una brutta caduta nel primo elemento, il quadruplo lutz.

In corsa per un posto sul podio possono considerarsi anche il russo Mikhail Kolyada, attualmente al quarto posto con 93.51, seguito dal canadese Keegan Messing, quinto con 93.51 e Shoma Uno, sesto con 92.62 (49.02, 44.60).

Qualche sbavatura nel programma corto per gli azzurri, al momento fuori dalla top 10 ma pronti a rientrarci in vista del segmento più lungo: Matteo Rizzo, complice un arrivo falloso nel quadruplo toeloop chiamato sottoruotato, ha dovuto accontentarsi dell’undicesima posizione con 83.30 (42.80, 40.50). Daniel Grassl ha invece guadagnato la quindicesima piazza con 79.43. Entrambi hanno gli elementi per tentare una rimonta da top ten che consegnerebbe i due posti ai Giochi Olimpici all’Italia in vista del prossimo anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del programma libero del singolo maschile, prima sessione di gare della quarta e ultima giornata dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 11.00 con il primo gruppo di lavoro. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo