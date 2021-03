LIVE Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Marco Bezzecchi al comando della prima sessione di libere. Alle 17.05 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 17.05 per la FP2 del GP del Qatar, primo atto del Mondiale Moto2 2021.

13.27 La classifica aggiornata dei tempi al termine della sessione:

1 72 M. BEZZECCHI 2:00.305 2 22 S. LOWES +0.016 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.242 4 64 B. BENDSNEYDER +0.339 5 87 R. GARDNER +0.363 6 9 J. NAVARRO +0.378 7 96 J. DIXON +0.388 8 75 A. ARENAS +0.517 9 25 R. FERNANDEZ +0.601 10 42 M. RAMIREZ +0.627

13.25 Bandiera a scacchi! Marco Bezzecchi firma il miglior crono della FP1 davanti a Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio.

13.24 Terzo crono per Di Giannantonio (Gresini), terzo con 242 millesimi da Bezzecchi.

13.22 Ultimi giri per tutti. Nessuno sembra in grado di impensierire Bezzecchi, leader della classifica con 16 millesimi di margine su Sam Lowes.

13.21 Prima scivolata del 2021. Non ci sono conseguenze per Ai Ogura che ha perso il controllo della moto in curva 16.

13.19 Marco Bezzecchi svetta in classifica e precede di 16 millesimi Sam Lowes! Si prospetta un duello tra il romagnolo e l’inglese.

13.18 Attenzione a Sam Lowes che si migliora nei primi due settori! Il britannico ha un ritmo incredibile al momento.

13.16 La classifica aggiornata:

13.14 Si migliora Bezzecchi continua il lavoro in pista e non sembra cercare il giro veloce.

13.13 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

13.11 Sulla griglia di partenza ci sarà anche lo spagnolo Raul Fernandez, nuovo volto di KTM dopo le discrete performance in Moto3.

13.09 Tornano in pista gli alfieri del team Sky. Bezzecchi e Vietti continuano il lavoro in vista del week-end.

13.07 Non sarà presente ai nastri di partenza il giapponese Tetsuta Nagashima, a segno nel 2020 nell’opening round della Moto2 2021.

13.06 La classifica aggiornata:

13.04 Albert Arenas (Aspar) debutta in Moto2 dopo aver vinto la Moto3 2020. Lo spagnolo sale di categoria insieme a Tony Arbolino ed a Celestino Vietti.

13.02 Sam Lowes e Marco Bezzecchi controllano la classifica. I due favoriti per il Mondiale Moto2 sono pronti a confermarsi al top dopo le ottime performance del 2020.

13.00 Tutti ai box in questo momento. Attendiamo un nuovo stint per tutti i protagonisti.

12.59 Sam Lowes continua a girare. Il britannico ha perso il Mondiale 2020 in seguito ad una rovinosa scivolata in quel di Valencia che ha provocato dei danni al braccio.

12.57 Cameron Beaubier (American Racing) debutta in Moto2 dopo la lunghissima carriera in America. Lo statunitense prende il posto di Joe Roberts accanto all’iberico Marcos Ramírez.

12.55 Marco Bezzecchi sale al secondo posto della classifica! L’italiano si appresta a dare battaglia con il team Sky accanto a Celestino Vietti, esordiente dopo aver corso in Moto3.

12.53 Tutti i piloti sono in pista. Il britannico Jake Dixon (Sprinta) firma il terzo tempo, mentre l’inglese Sam Lowes sale in vetta alla classifica con il tempo di 2.00.474.

12.52 I primi riferimenti cronometrici:

1 64 B. BENDSNEYDER 2:01.109 2 22 S. LOWES +0.089 3 44 A. CANET +0.363 4 25 R. FERNANDEZ +0.644 5 23 M. SCHROTTER +0.834 6 21 F. DI GIANNANTONIO +0.955 7 72 M. BEZZECCHI +1.057 8 9 J. NAVARRO +1.227 9 37 A. FERNANDEZ +1.451 10 87 R. GARDNER +1.521

12.50 Fabio Di Giannantonio, secondo in classifica dopo il primo passaggio sul traguardo, torna da Gresini dopo l’esperienza con Speed Up.

12.49 Tutti in pista per il primo turno ufficiale:

12.47 Marco Bezzecchi (Sky) ed il britannico Sam Lowes (Marc VDS) sono i due favoriti per il Mondiale 2021. Attenzione ai tantissimi outsider che potrebbero inserirsi.

12.45 Il sole splende a Losail, inizia la FP1 del Mondiale Moto2 2021!

12.43 La Moto2 cerca il proprio campione dopo aver incoronato il nostro Enea Bastianini, alfiere di Esponsorama in MotoGP.

12.40 I protagonisti della Moto2 sono pronti ad accendere i motori. Sono moltissimi i cambi di casacca e le novità alla vigilia di un Mondiale tutto da vivere.

12.37 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 per quanto riguarda la Moto2 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Losail!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. Il tracciato di Losail (dove si sono disputati i test pre-stagionali) sarà lo scenario ideale per il via ufficiale della nuova stagione, ricordando che si correrà sullo stesso circuito qatariota anche nel corso del prossimo weekend, con la denominazione di Gran Premio di Doha.

La giornata si svilupperà, anche per la classe mediana, con il consueto format. La FP1 prenderà il via alle ore 12.45, mentre la seconda sessione di prove libere scatterà alle ore 17.05. Un modo per iniziare a fare un quadro della situazione più definito della Moto2 che, mai come quest’anno, parte con grande equilibrio. Chi sarà il successore del nostro Enea Bastianini? Tra i favoriti non possiamo non citare il nome di Sam Lowes. Oltre al britannico guai a dimenticare l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) oppure il duo iberico composto da Aron Canet e Albert Arenas. La pattuglia spagnola proporrà anche Marcos Ramirez (Tennor American), Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo), Xavi Vierge (Petronas) e Hector Garzò (Pons HP40).

Gli italiani risponderanno con il duo del team Federal Oil, composto da Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio, quindi Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), e Tony Arbolino (Liqui Moly). Un altro azzurro prontissimo per puntare in alto è, ovviamente, Marco Bezzecchi nello Sky Racing Team VR46, assieme a Celestino Vietti. Al via anche Stefano Manzi (Pons HP40), quindi il duo della MV Agusta, Lorenzo Baldassarri (un pilota che vuole rifarsi dopo due anni sfortunati) e Simone Corsi, quindi si farà largo Yari Montella nel team Beta Tools Speed Up.

Il venerdì del Gran Premio del Qatar della Moto2 prenderà il via alle ore 12.45 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 17.05. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della prima giornata di lavoro sul tracciato di Losail, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale.

