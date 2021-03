Lituania-Italia oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Qualificazioni Mondiali 2022

Oggi mercoledì 31 marzo (ore 20.45) si gioca Lituania-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. La nostra Nazionale, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, insegue il terzo successo consecutivo per completare al meglio questa settimana e confermarsi in testa al proprio girone. Gli azzurri hanno ben figurato nelle ultime due uscite e ora sono pronti alla seconda trasferta consecutiva: dopo il match di Sòfia, è arrivata l’ora di cimentarsi nell’incontro di Vilnius, contro un avversario abbondantemente alla portata.

I ragazzi del CT Roberto Mancini partiranno con tutti i favori del pronostico. L’ultimo precedente risale al 6 giugno 2007 quando, a Kaunas, l’Italia si impose per 2-0 grazie alla doppietta di Fabio Quagliarella nella marcia di avvicinamento agli Europei 2008.

Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Bernardeschi, Immobile e Chiesa a formare il tridente offensivo. Chiavi del centrocampo consegnate a Locatelli, Pellegrini e Pessina sugli esterni. Difesa a quattro con Di Lorenzo ed Emerson sulle fasce, Acerbi e Bastoni al centro per proteggere il portiere Donnarumma. La Lituania dovrebbe invece insistere col 4-5-1, dopo aver perso contro la Svizzera nel weekend: la punta Cernych sembra l’uomo più temibile.

LA DIRETTA LIVE DI LITUANIA-ITALIA DALLE 20.45

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Lituania-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su RaiPlay, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LITUANIA-ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 31 MARZO:

20.45 Lituania-Italia

LITUANIA-ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 1.

Diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA-ITALIA:

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi.

Foto: Lapresse