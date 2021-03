Rimonta amara per l’HCB Alto Adige Alperia in Gara-2 delle semifinali Playoff di ICE Hockey League 2020-2021. Bolzano, infatti, cede per 1-2 in casa dei Vienna Capitals (stesso risultato che si era materializzato in Gara-1, ma con esito opposto) e ora la serie passa sull’1-1. Tutto viene rimandato, quindi, al terzo appuntamento della serie, che si disputerà in casa dei biancorossi giovedì primo aprile. La serie si conferma durissima e Bolzano non dovrà distrarsi minimamente.

Vienna Capitals – HCB Alto Adige Alperia 2-1: come accaduto nel primo match giocato al PalaOnda, l’equilibrio regna sovrano. Nessuna sorpresa da questo punto di vista. I Foxes iniziano bene e macinano gioco. Gli austriaci rispondono colpo su colpo, ma gli ospiti sbloccano il punteggio dopo 18:51 con la rete di Frank su assist di Miceli. Vienna, ad ogni modo, non si scompone minimamente e perviene al pareggio al minuto 39:30 con Gauthier Leduc su assist di Wukovits. Il terzo periodo si apre con la segnatura del 2-1 dei padroni di casa con Nissner su assist di Loney e questa rete andrà poi a decidere Gara-2. I Foxes ci provano fino alla fine, ma Vienna tiene bene il ghiaccio e non lascia scampo ai rivali.

Foto: Carola Semino