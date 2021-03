Golf, Kenya Savannah Classic 2021: Justin Harding al comando dopo tre giri, Bertasio migliore azzurro

Il sudafricano Justin Harding continua a dominare il tour europeo del golf in Kenya. Dopo aver trionfato a Nairobi la settimana scorsa infatti, il trentacinquenne si presenterà domani ampiamente in testa anche nel Kenya Savannah Classic 2021 dove andrà senza mezzi termini a caccia del bis. Harding ha infatti continuato anche nel moving day il suo passo spedito e senza intoppi. trovando il secondo 66 consecutivo dopo il 64 d’apertura che gli ha permesso di scendere sino al -17 complessivo e garantirsi un margine di ben tre lunghezze su tutti gli avversari domani nel giro finale.

La classifica dietro di lui è comunque molto serrata e interessante, ma sarà necessario un avvio difficile per il leader per rimettere in gioco pienamente il folto gruppo che si trova attualmente in seconda posizione, con ben sei atleti che hanno chiuso a -14. Tra questi troviamo i connazionali Daniel Van Tonder (70) e Darren Fichardt (68), lo scozzese David Drysdale (69), l’inglese Marcus Armitage (65), il norvegese Kristoffer Reitan (65) e il thailandese Jazz Janewattananond (65).

Per quanto riguarda l’Italia, i soli Nino Bertasio e Lorenzo Scalise sono riusciti ieri a qualificarsi per il weekend e pur con due discreti round oggi sono rimasti nelle zone centrali della classifica. Il nativo di Zurigo ha girato in 68 colpi e si è portato sul -8 complessivo, trovandosi domani a partire dalla 39esima posizione. Peccato per due bogey nel finale di giornata, senza i quali la sua situazione sarebbe stata decisamente più interessante. Scalise invece paga un colpo di ritardo dal connazionale e si è fermato sul -7 dopo una giornata solida ma non elettrizzante in 70 colpi.

Foto: LaPresse (AP Photo/Fernando Llano)