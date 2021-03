DIRETTA MotoGP, FP2 GP Qatar 2021 LIVE: due Ducati davanti! Miller precede Bagnaia, Rossi in top10!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.05 La classifica della FP2.

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1’53.387

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1’53.422 0.035 / 0.035

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’53.575 0.188 / 0.153

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1’53.586 0.199 / 0.011

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’53.623 0.236 / 0.037

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1’53.639 0.252 / 0.016

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1’53.676 0.289 / 0.037

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’53.727 0.340 / 0.051

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’53.874 0.487 / 0.147

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1’53.901 0.514 / 0.027

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.8 1’53.914 0.527 / 0.013

12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 348.3 1’54.115 0.728 / 0.201

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 352.9 1’54.178 0.791 / 0.063

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’54.199 0.812 / 0.021

15 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1’54.228 0.841 / 0.029

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’54.371 0.984 / 0.143

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 349.5 1’54.432 1.045 / 0.061

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 348.3 1’54.634 1.247 / 0.202

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’54.756 1.369 / 0.122

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1’54.774 1.387 / 0.018

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 349.5 1’55.098 1.711 / 0.324

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’55.674

19.03 I piazzamenti degli altri italiani: 15° Enea Bastianini, 17° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori.

19.02 Decima piazza acciuffata in extremis da Pol Espargarò con la Honda.

19.01 Dopo aver condotto a lungo le FP2, l’Aprilia di Aleix Espargarò si è fermata in ottava posizione. Nessuna Ktm in top10.

19.00 Bicchiere mezzo pieno per Valentino Rossi. Il passo è interessante, il piazzamento finale (9° a 0.487 da Miller) tutt’altro che disprezzabile, considerando che il Dottore non è uno specialista del giro secco. Nel complesso il feeling con Yamaha Petronas è molto buono.

18.59 Giornata a due facce per Franco Morbidelli. Benissimo con gomme hard e medie, più in difficoltà con le soft. Con ogni probabilità anche la gara verrà affrontata con le mescole morbide da quasi tutti i piloti.

18.58 La Ducati si è confermata decisamente a proprio agio a Losail. Miller sarà l’uomo da battere per la pole, ma anche per la gara le moto di Borgo Panigale possono ambire al bersaglio pieno. Il nostro Francesco Bagnaia deve assolutamente provarci, non ha nulla da invidiare a Miller.

18.55 Il campione del mondo Joan Mir è 11° a 0.527 da Miller. Considerando che domani le FP3 si svolgeranno nel pomeriggio, quindi con alte temperature e pista più lenta, è molto probabile che lo spagnolo dovrà transitare dalla Q1.

18.53 Concluse anche le FP2! Domina la Ducati, che storicamente ama la pista di Losail. L’australiano Jack Miller chiude davanti a tutti in 1’53″387, appena 35 millesimi meglio del compagno di squadra Bagnaia. 3° Quartararo a 0.188, 4° Zarco, 5° Rins, 6° Vinales, 7° Morbidelli, 8° Aleix Espargarò, 9° Valentino Rossi, 10° Pol Espargarò.

18.52 Bagnaia si stava migliorando, poi ha trovato la bandiera gialla per la scivolata di Pol Espargarò (Honda) ed ha dovuto rialzarsi.

18.51 Morbidelli si mette al sicuro. E’ settimo! Anche Rossi dovrebbe farcela.

18.50 Fabio Quartararo sale in terza posizione con la Yamaha. 0.188 da Miller. 4° Zarco con la Ducati Pramac.

18.49 Morbidelli perde tantissimo nel quarto settore ed è ottavo a 0.436, appena davanti a Valentino Rossi. Entrambi rischiano di finire fuori dalla top10, sono al pelo.

18.48 Miller si prende la vetta con 35 millesimi su Bagnaia! Rossi si migliora ed è settimo a 0.487. Occhio che ora Morbidelli è 11°.

18.47 Attenzione a Mir che sale in quarta posizione con la Suzuki.

18.46 Gomme nuove soft anche per Morbidelli e Bagnaia.

18.46 5 minuti al termine!

18.44 Valentino Rossi torna in pista con gomme soft nuove. Deve assolutamente migliorarsi. Qui si decide l’ingresso alla Q2, perché domani le FP3 si svolgeranno di giorno, dunque la pista sarà molto più lenta.

18.43 Scivola in ottava piazza Valentino Rossi. 14° Bastianini, 19° Petrucci, 20° Marini, 22° Savadori.

18.42 SOSPIRO DI SOLLIEVO! Risale Morbidelli ed è quinto a 0.591 da Bagnaia. Il romano sin qui molto meglio con gomme hard e medie rispetto alle soft.

18.41 BAGNAIAAAAAAAA!!! 1’53″422!!! Rifila 275 millesimi a Quartararo! 7° Valentino Rossi, Morbidelli è precipitato in 17ma piazza.

18.40 Non buono il primo tentativo di Morbidelli, che abortisce il giro. Sta volando invece Bagnaia…

18.39 Bagnaia è quinto a 0.365 da Quartararo, davanti a lui anche Rins. Italiani meno protagonisti in queste FP2.

18.38 1’53″697, Quartararo in testa! 3° Vinales a 0.232, Rossi è 6° a 0.405.

18.37 Bel salto in avanti per Valentino Rossi, è quarto! Ma stanno migliorando tutti…

18.37 Ora è vero time-attack per tutti!

18.37 Finalmente Franco Morbidelli scende in pista con gomme soft all’anteriore e al posteriore, così come Valentino Rossi.

18.36 Si scuote la Yamaha! Quartararo sale in seconda piazza a soli 77 millesimi da Aleix Espargarò.

18.35 Bravissimo Enea Bastianini, al debutto in MotoGP. Il centauro della Ducati Avintia è decimo a 0.962.

18.34 Bene la Suzuki: 3° Rins e 6° Mir. Sappiamo che i due spagnoli sono due animali da gara più che da qualifica.

18.33 La Yamaha non sta brillando come era accaduto nelle FP1. Fabio Quartararo è 8° a 9 decimi da un super Aleix Espargarò, Maverick Vinales 10° a 1″1. Morbidelli è scivolato in 11ma piazza.

18.31 A questo punto Morbidelli deve però pensare anche al time attack, perché si trova in decima piazza: servirebbe risalire la china. Lo stesso discorso vale per Valentino Rossi, 14°.

18.30 1’54″900 per Morbidelli, è 10°. Si tratta di un tempo davvero ottimo, perché maturato con una media al posteriore usurata.

18.28 Quasi tutti i piloti ai box quando mancano poco più di 20 minuti alla conclusione. Continua a girare invece Morbidelli.

18.26 Morbidelli continua a girare molto costante tra 1’55″1 e 1’55″5. Il romano sta lavorando sul passo con la media al posteriore.

18.25 Gli altri italiani: 14° Marini, 16° Bastianini, 20° Petrucci, 22° Savadori.

18.24 Jack Miller (Ducati) sale in seconda posizione, ma a ben 0.436 da Espargarò. 3° Rins con la Suzuki a 0.478. 4° Bagnaia a 0.614, 12° Valentino Rossi a 1″366, 13° Morbidelli a 1″443.

18.23 Rispetto al passato, Aleix Espargarò sta inanellando una serie di giri molto interessanti! Che Aprilia! Sembra diventata competitiva anche sul passo!

18.22 Ricordiamo che Morbidelli, a differenza degli avversari, sta utilizzando una gomma soft all’anteriore e media al posteriore.

18.20 Morbidelli risale in decima posizione, ma sembra un altro pilota rispetto a quello delle FP1. E’ cambiato tutto, le temperature inferiori stanno influendo?

18.19 ASSURDA L’APRILIA! Aleix Espargarò stampa un impressionante 1’53″789. Francesco Bagnaia è secondo, ma a ben 6 decimi! 5° Quartararo, 6° Rins, 7° Vinales, 8° Alex Marquez, 9° Mir, 10° Valentino Rossi.

18.18 Miller abbassa ancora il proprio tempo: 1’54″557.

18.17 Bagnaia si migliora, ma resta a 0.54 da Miller. Morbidelli per ora non trova il feeling con le gomme soft.

18.16 Si rilanciano i piloti, Bagnaia e Miller si stanno migliorando. Deve risalire Morbidelli, al momento è 18°.

18.13 SI RIPARTE!

18.11 Al momento è in testa Jack Miller con 0.054 su Bagnaia e 0.219 su Aleix Espargarò. Una classifica molto interlocutoria, perché la sessione è stata interrotta dopo appena 7’23”.

18.09 Ecco i detriti in pista che hanno provocato la bandiera rossa.

18.08 Vi sono dei detriti sul rettilineo, dunque andrà ripulito l’asfalto prima di ricominciare.

18.07 BANDIERA ROSSA! Prove libere intettotte a 37’37” dal termine!

18.06 DUCATI DAVANTI! 1’54″571 per Miller, è già il miglior tempo di giornata. Ora la pista è molto più veloce. 2° Bagnaia a 0.54 dal compagno di squadra.

18.05 Bene Francesco Bagnaia, 2° davanti a Vinales. Fase chiaramente interlocutoria.

18.04 Continua a stupire Aleix Espargarò, in testa con l’Aprilia.

18.02 Bagnaia invece opta per una doppia soft come Rossi.

18.01 Soft all’anteriore e media al posteriore per Morbidelli.

18.00 Valentino Rossi monta una coppia di gomme soft.

18.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP del Qatar di MotoGP!

17.57 E’ scesa la notte a Losail, temperatura calata di 20 gradi.

17.54 Sin qui Morbidelli ha utilizzato solo gomme hard. Vedremo sin dove sarà in grado di spingersi con le soft…

17.51 Le FP2 dureranno 45 minuti. Ricordiamo che solo i top10 al termine delle prime tre sessioni si qualificano direttamente per la Q2. Tutti gli altri dovranno disputare anche la Q1.

17.49 Yamaha e Ducati hanno mostrato di avere qualcosa in più nelle FP1, anche se la Suzuki si è avvicinata molto in chiusura di turno. Benissimo l’Aprilia con Aleix Espargarò. In difficoltà Ktm e Honda.

17.46 Anche Valentino Rossi si è trovato a proprio agio con la Yamaha Petronas. Il Dottore ha sciorinato dei long-run molto interessanti, rimanendo però distante da Morbidelli nel time-attack.

17.44 Franco Morbidelli ha strabiliato nelle FP1. Velocissimo sul giro secco e sul passo, il romano ha stampato il miglior crono a fine turno, montando gomme hard usurate. Una prova di forza che dovrà confermare a breve.

17.41 Questa la classifica dopo la prima sessione:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.8 1’54.921

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1’55.046 0.125 / 0.125

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’55.112 0.191 / 0.066

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1’55.213 0.292 / 0.101

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’55.255 0.334 / 0.042

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’55.309 0.388 / 0.054

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.5 1’55.353 0.432 / 0.044

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’55.365 0.444 / 0.012

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1’55.419 0.498 / 0.054

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’55.745 0.824 / 0.326

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’55.748 0.827 / 0.003

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’55.754 0.833 / 0.006

13 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 350.6 1’55.871 0.950 / 0.117

14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1’55.942 1.021 / 0.071

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’56.046 1.125 / 0.104

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’56.057 1.136 / 0.011

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 347.2 1’56.069 1.148 / 0.012

18 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 349.5 1’56.198 1.277 / 0.129

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1’56.230 1.309 / 0.032

20 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 354.0 1’56.541 1.620 / 0.311

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’56.559 1.638 / 0.018

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 348.3 1’56.943 2.022 / 0.384

17.40 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 18.00 assisteremo alle FP2 del GP del Qatar di MotoGP.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Losail i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per perfezionare il feeling col tracciato e proseguire nella messa a punto delle loro moto in vista di qualifiche e gara che andranno in scena nel fine settimana. Si preannuncia grande spettacolo, anche perché i piloti sono molto vicini tra loro e ci sarà da divertirsi.

A inizio pomeriggio si è disputata la FP1 e abbiamo già intravisto cose molto interessanti. Franco Morbidelli ha firmato il miglior tempo, timbrando un interessante 1:54.921 in sella alla sua Yamaha Petronas. Il romano ha fatto la differenza per tutto il turno e si è subito issato al comando con 0.125 di vantaggio sullo spagnolo Aleix Espargarò, sorprendente secondo con la Aprilia.

Il britannico Jack Miller è stato terzo al suo esordio con la Ducati ufficiale.. Più distaccate le Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo (quarto a 0.292) e Maverick Vinales (sesto a 0.388), divisi dallo spagnolo Joan Mir (il Campione del Mondo è quinto a 0.334 con la sua Suzuki). Valentino Rossi, al suo debutto con la Yamaha Petronas, è nono a 0.498, appena alle spalle di Francesco Bagnaia (ottavo a 0.444 con la Ducati ufficiale).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: MotoGP.com Press