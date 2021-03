L’Italia ha sconfitto la Slovenia con un roboante 4-0 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale ha letteralmente dominato a Maribor, demolendo i padroni di casa sotto ogni punto di vista e meritando ampiamente la vittoria con l’annesso passaggio del turno. Gli azzurrini, reduci dai pareggi contro Repubblica Ceca (1-1) e Spagna (0-0), centrano la prima affermazione nella rassegna continentale di categoria e chiudono così il gruppo B al secondo posto, con cinque punti all’attivo, alle spalle della Spagna (7 punti, 2-0 alla Repubblica Ceca).

I ragazzi del CT Paolo Nicolato vengono ampiamente promossi e accedono alla fase a eliminazione diretta. L’appuntamento è per il prossimo 31 maggio contro la vincente del gruppo D. Scopriremo il nome dell’avversario soltanto domani sera: il Portogallo è in testa al proprio girone con 6 punti e affronterà la Svizzera, che insegue a 3 punti insieme alla Croazia, attesa dal confronto con l’Inghilterra (ultima con 0 punti).

A decidere la contesa odierna sono stati i tre gol segnati nei primi 25 minuti: Maggiore, Raspadori e Cutrone (su rigore) hanno tramortito i balcanici. Nella ripresa è poi arrivata la doppietta di Cutrone, il quale aveva sbagliato un penalty allo scadere del primo tempo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il CT Paolo Nicolato deve fare i conti con tre squalifiche e punta sul 3-5-2: Cutrone e Raspadori compongono la coppia d’attacco, le chiavi della regia sono affidate a Pobega (viste le assenze di Tonali e Rovella), affiancato a centrocampo da Maggiore e Frattesi. Sala e Bellanova sugli esterni, Gabbia nel cuore della difesa supportato sulle fasce da Ranieri e Lovato, Carnesecchi tra i pali. Acimovic risponde col 4-4-2: Elsnik e Medved in attacco; Zaletel e Gnezda Cerin al cuore del centrocampo; Matko e Prelec sugli esterni; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic compongono la linea difensiva davanti a Vekic.

La Slovenia parte forte, ma l’Italia si chiude bene e al 9′ passa in vantaggio: Cutrone serve in profondità Maggiore, il quale tira sul secondo palo e lascia di sasso il portiere. Gli azzurrini sono decisamente più incisivi, schiacciano gli avversari nella loro metà e affondando un doppio colpo micidiale. Al 19′ Raspadori si fa trovare in profondità e fredda il portiere sul primo palo, al 27′ Cutrone trasforma il calcio di rigore concesso per l’atterramento di Frattesi in area.

La nostra Nazionale vola sul 3-0 e ipoteca la vittoria. Carnesecchi si mette in luce con una bellissima parata al 39′, poi allo scadere del primo tempo Cutrone si fa parare un calcio di rigore, concesso per un fallo subito dallo stesso attaccante. La Slovenia inizia la ripresa con ben tre cambi: Petrovic, Svetlin e Stojinovic rimpiazzano Prelec, Brekalo, Elsnik. La musica non cambia perché è sempre l’Italia a dominare e al 52′ chiude definitivamente i conti con la doppietta di Cutrone, bravo a trovare l’incrocio dei pali con una sontuosa botta da fuori area.

Sul 4-0 c’è poco da dire, Nicolato opera anche i primi cambi (Marchizza e Zappa sostituiscono Bellanova e Lovato al 58′). Al 76′ Cutrone sfiora la tripletta, poi all’86’ Marchizza viene espulso (somma di ammonizione) e salterà il quarto di finale al pari di Tonali. L’Italia finisce in dieci e batte la Slovenia per 4-0.

