Calcio, Chiellini, Berardi e Caputo lasceranno il ritiro della Nazionale per problemi fisici

Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali da parte della FIGC, Roberto Mancini sarebbe costretto a fare a meno di ben tre pedine nelle prossime due partite delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022, ovvero Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini.

I tre, per diversi problemi fisici, faranno ritorno ai club di appartenenza: il difensore della Juventus lascia per un affaticamento muscolare, mentre per quanto riguarda i calciatori del Sassuolo, Caputo accusa un riacutizzarsi della pubalgia, mentre Berardi era stato toccato duro nel match contro l’Irlanda del Nord.

Questa mattina gli azzurri partiranno per Sofia, per il match in Bulgaria, ma non ci saranno i tre calciatori appena citati, che poi salteranno ovviamente anche la sfida contro la Lituania. All’esordio l’Italia ha vinto 2-0, mentre i bulgari hanno perso, sempre in casa, per 1-3 contro la Svizzera.

Dato che la Nazionale è già in partenza per la trasferta, non vi saranno nuove convocazioni per rimpiazzare gli infortunati.

