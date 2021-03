Serata amarissima per la Happy Casa Brindisi, che cede dopo un tempo supplementare all’Hapoel Holon nella quinta giornata della Top-16 della Basketball Champions League. Una sconfitta arrivata proprio all’ultimo secondo, con il canestro di De Zeeuw che ha regalato le Final Eight ai padroni di casa. Una qualificazione, invece, rimandata alla prossima settimana per i pugliesi, che si giocheranno tutto in casa del Pinar Karsikaya, considerando anche il +4 dell’andata in proprio favore.

Non bastano i 23 punti di Darius Thompson, che aveva trovato la tripla del pareggio nel finale del supplementare, mentre per l’Hapoel il migliore è stato C.J Harris con 24 punti, ma ci sono stati anche i 15 punti di Chris Johnson.

Brindisi è partita subito forte (9-3), con i padroni di casa che sono riusciti a recuperare (11-11). Il finale di quarto ha comunque premiato l’Happy Casa, che ha chiuso avanti 16-13. Si è continuato sul punto a punto anche nel secondo quarto, con Brindisi avanti all’intervallo 30-25. Nel terzo quarto, però, gli israeliani ribaltano tutto con un parziale di 27-19 e si presentano avanti nell’ultimo quarto.

La battaglia si accende negli ultimi dieci minuti. Si gioca sul filo dell’equilibrio e Brindisi arriva nel finale con i liberi di Zanelli e Bostic che danno la parità. L’Hapoel spreca il tiro della vittoria e purtroppo la Happy Casa non sfrutta l’occasione con Thompson e Bostic che non trovano la conclusione vincente. Si va nel supplementare con gli israeliani che arrivano sul +3 a 15 secondi dalla fine. Thompson pareggia con una tripla frontale bellissima, ma De Zeeuw beffa i pugliesi ad un secondo dalla fine con un perfetto schema dalla rimessa sotto canestro. C’è ancora il tempo per un miracolo ma il passaggio di Zanelli per l’alley oop di Willis è leggermente alto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPOEL UNET HOLON – HAPPY CASA BRINDISI 81-79 d.t.s (13-16, 12-14, 27-19, 20-23, 9-7)

Hapoel: Bourdillon, De Zeeuw 5, McGee 12, Miles 10, Pnini 13, Brandwein, Foglemain, Harris 24, Johnson 15, Zedek, Workman 2, Zach

Brindisi: Gaspardo 10, Thompson 23, Visconti 4, Willis 4, Zanelli 5, Bell 3, Bostic 6, Cattapan, Krubally 4, Perkins 9, Udom 11

Credit Ciamillo