Winter Arena, terza puntata giovedì 21 gennaio con Massimiliano Ambesi. Conduce Federico Militello

La stagione degli sport invernali è ormai entrata nel vivo. L’Italia, nonostante le inevitabili difficoltà legate all’emergenza sanitaria, nel complesso si sta ben comportando, conseguendo risultati di peso con i propri atleti di riferimento. Sono ormai imminenti i Mondiali di sci alpino di Cortina, in cui l’Italia può fare davvero bene in casa.

In casa gli azzurri domani inizieranno ad affrontare anche la tappa di Coppa del Mondo di biathlon, che si tiene ad Anterselva: anche la gestione degli atleti della Nazionale è argomento di dibattito. Iniziata, finalmente, anche la stagione dello speed skating, con gli Europei di Heerenveen, dove però l’Italia non ha lasciato il segno.

Di questo e di tanto altro si discuterà nella rubrica “WINTER ARENA“, con Massimiliano Ambesi e condotta da Federico Militello. La prima terza andrà in onda in diretta sul canale Instagram di OA Sport giovedì 21 gennaio alle ore 17.00. Un programma in cui, senza usare giri di parole, si racconterà la verità nuda e cruda.

Sarà una rubrica incentrata sugli sport invernali a 360 gradi. Massimiliano Ambesi, voce storica ed apprezzata di Eurosport, va considerato senza esitazione il maggior cultore della materia in Italia (e non solo); Federico Militello è il Direttore di OA Sport, testata che dal 2011 non ha mai esitato nel prendere posizione in favore della verità dei fatti, senza mai ‘annacquarla’. Una coppia esplosiva che promette scintille.

Ma i veri protagonisti sarete voi, cari lettori. Potrete partecipare a WINTER ARENA, ponendo le vostre domande e curiosità, a cui Massimiliano Ambesi risponderà in tempo reale. Vi basterà sincronizzarvi sul canale Instagram di OA Sport giovedì 21 gennaio alle ore 17.00. Un ambiente informale ed ideale per scatenare i dibattiti più accesi. Vi aspettiamo!