Winter Arena: giovedì 14 gennaio seconda puntata con Massimiliano Ambesi e Federico Militello

Giovedì 14 gennaio alle ore 17.00 andrà in onda la seconda puntata della rubrica ‘Winter Arena’ con Massimiliano Ambesi e condotta da Federico Militello. Un programma in cui si discute di sport invernali a 360 gradi e senza peli sulla lingua. Vengono toccati in particolare i temi caldi e scottanti, ovvero quelli che troppo spesso si tende ad insabbiare ai piani alti.

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti nella prima puntata, domani Winter Arena, oltre che sulla pagina Instagram di OA Sport, sarà visibile in diretta streaming anche sulle pagine FB di OA Sport e di Massimiliano Ambesi.

Un programma che si prefigge di mettere al primo posto gli utenti. Potrete infatti effettuare delle domande attraverso i commenti su Instagram e Facebook, a cui Massimiliano Ambesi risponderà in tempo reale. La scorsa settimana ne sono arrivate talmente tante che non è stato possibile rispondere a tutte in appena un’ora di tempo: promettiamo che faremo il possibile per soddisfare le vostre curiosità.

L’occasione sarà anche propizia per analizzare i temi più interessanti della sprint femminile di biathlon in programma ad Oberhof giovedì 14 gennaio alle 14.30. Di sicuro ci soffermeremo anche sulla mancanza di ricambi nello sci di fondo italiano, sulle troppe discipline del freestyle colpevolmente lasciate al proprio destino ed anche sulla situazione relativa all’emergenza sanitaria che sta rivoluzionando i calendari. Vi aspettiamo!