Volley, SuperLega: Piacenza batte in rimonta Vibo Valentia. Russell trascinatore

Piacenza si impone in rimonta su Vibo Valentia col punteggio di 22-25 27-25 25-20 25-22 nell’anticipo della 18ma giornata di Superlega. Grazie a questo successo gli emiliani salgono al 5° posto avvicinando proprio i calabresi. Prestazione super per Aaron Russell capace di mettere a referto ben 21 punti. Tra gli ospiti il miglior marcatore è Thibault Rossard con 19 punti.

Vibo Valentia parte molto forte nel primo set portandosi sul 5-1 grazie al formidabile attacco in diagonale di Thibault Rossard. I ragazzi di Lorenzo Bernardi ritrovano immediatamente il proprio gioco e reagiscono con veemenza riportandosi in parità con il bolide di Aaron Russell (7-7). Gli ospiti provano nuovamente l’allungo sfruttando il monster block di Chinenyeze che fissa il parziale sul 13-10. Gli emiliani alzano le percentuali in difesa e con la bomba di Georg Grozer appaiano nuovamente gli avversari (19-19). Quando la partita sembra essere pronta per un finale incandescente i calabresi trovano l’acuto, sfruttando anche l’errore marchiano in attacco di Grozer, che tira abbondantemente out quello che voleva essere un diagonale stretto, e chiudono sul 25-22.

Secondo set che inizia sui binari dell’equilibrio con Aboubacar che risponde in grande stile al primo tempo di Davide Candellaro (3-3). In questa fase la partita è molto spettacolare e il cambio palla diventa costante da entrambi i lati (11-11). Vibo Valentia trova il break con l’attacco potente, preciso e vincente di Torey DeFalco al quale, però, replica Russell (19-19). Il finale di set è particolarmente nervoso con proteste continua che però l’arbitro Rossella Piana gestisce al meglio. DeFalco trova un favoloso muro ma Grozer aiutato dalla deviazione del nastro mette a segno l’importantissimo ace del 23-23. A risolvere la situazione in favore di Piacenza ci pensa Clevenot che chiude con un bolide su una free ball concessa calabresi (27-25).

Anche nel terzo set le due squadre, almeno nella prima fase, si equivalgono. Botta e risposta tra Grozer e Rossard che vale il 4-4. Gli emiliani provano a scappare ma Vibo Valentia rimane in scia grazie al solito Aboubacar che fa valere la sua strapotenza fisica (12-11). Nella fase centra Piacenza trova le soluzioni giuste per arginare gli attacchi dei calabresi e allunga con Russull (20-17). Nel finale la squadra di Bernardi non perde la lucidità e con grande personalità chiude 25-20.

Piacenza parte forte nel quarto set con Russell che mette giù il diagonale del 5-3. I calabresi abbozzano una reazione con la bomba di Aboubacar alla quale risponde immediatamente Clevenot (12-10). Piacenza accelera grazie al break con i punti di Candellaro e Grozer che fissa il parziale sul 16-12. Vibo Valentia trova le energie mentali più che fisiche per reagire e riportarsi in scia con DeFalco (18-17). Il finale è, tanto per cambiare, accesso e molto spettacolare. Rossard restituisce la parità ai calabresi con un lesto mani fuori (21-21) ma Candellaro non si fa pregare e trasforma in oro una free ball (23-21). Piacenza gestisce come meglio non si potrebbe il vantaggio e chiude 25-22.

Foto: LM-LPS/Roberto Tommasini