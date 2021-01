Volley, SuperLega: Perugia batte Milano e si conferma in testa. Rimontone di Piacenza a Padova

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 e si è confermata in testa alla classifica generale con sei punti di vantaggio su Civitanova (ma la Lube deve recuperare un incontro). I Block Devils hanno complessivamente giocato meglio tra le mura amiche del PalaBarton, avendo soltanto un passaggio a vuoto nel secondo set. Per il resto gli uomini di coach Vital Heynen hanno inflitto parziali pesanti ai meneghini, i quali non riescono più a rialzarsi e continuano a scivolare in classifica (ora sono noni). Prestazione maiuscola da parte del fuoriclasse Wilfredo Leon (27 punti, 3 muri), ben supportato dall’opposto Thijs Ter Horst (16 sigilli, ancora in sostituzione di Aleksandar Atanasijevic) e dal centrale Sebastian Solé (12, 3 muri). Tra le fila degli ospiti i migliori sono stati Tine Urnaut (13) e Yuki Ishikawa (10).

Piacenza si rende protagonista di una strepitosa rimonta sul campo di Padova: sotto 0-2, i Lupi riescono a ribaltare la stuazione e ottengono due punti fondamentali per portarsi al quinto posto con due lunghezze di vantaggio su Monza e Modena (i brianzoli hanno giocato due partite in meno, gli emiliani una in meno). I veneti sciupano in una ghiotta occasione per agguantare la quarta vittoria stagionale e restano al penultimo posto in classifica. Ottime prove da parte di Trevor Clevenot (21 punti, 4 muri), Aaron Russell (18) e Georg Grozer (15), mentre ai padroni di casa non sono bastati il sempre più convincente Mattia Bottolo (19) e Toncek Stern (14).

Ravenna si è imposta a Verona per 3-0 e ha così ottenuto il quarto successo stagionale, rafforzando il suo decimo posto, mentre gli scaligeri si bloccano in ottava posizione e sciupano un’occasione per avvicinarsi a chi li precede. Giulio Pinali è stato superlativo (22 punti), proprio come Eric Loeppky (16), mentre ai padroni di casa non sono bastati Mads Jensen (16) e Matey Kaziyski (8). Di seguito i risultati di oggi della SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI OGGI SUPERLEGA VOLLEY:

Sir Safety Conad Perugia vs Allianz Milano 3-1 (25-18; 23-25; 25-16; 25-21)

Kioene Padova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (26-24; 25-17; 26-28; 16-25; 11-15)

NBV Verona vs Consar Ravenna 0-3 (23-25; 23-25; 22-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY:

Perugia 49 punti (19 partite giocate), Civitanova 43 (18), Trento 41 (19), Vibo Valentia 34 (18), Piacenza 29 (19), Monza 27 (16), Modena 27 (18), Verona 22 (18), Milano 21 (17), Ravenna 16 (18), Padova 13 (19), Cisterna 5 (19).

Foto LM-LPS/Loris Cerquiglini