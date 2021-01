Volley, SuperLega: Modena travolge Piacenza nel recupero e si rilancia

Modena ha sconfitto Piacenza per 3-0 (35-33; 25-15; 25-22) nel recupero della 17ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti al PalaBanca con il massimo scarto e ottengono la loro prima vittoria nel nuovo anno solare.

Il primo set si è concluso dopo un’infinita battaglia ai vantaggi, dove gli ospiti hanno anche annullato ben sette set-point. Successivamente i ragazzi di coach Andrea Giani hanno trovato il giusto ritmo partita e hanno schiacciato i Lupi con pieno merito. Modena tornava in campo dopo un paio di settimana (sconfitta contro Trento il 27 dicembre) e firma il nono successo stagionale, utile per portarsi in settima posizione, a -1 da Piacenza (ma con una partita giocata in meno).

Prestazione di rilievo da parte dello schiacciatore Daniele Lavia (14 punti, 4 muri), il regista Micah Christenson ha mandato in doppia cifra l’opposto Luca Vettori (12), il martello Nemanja Petric (10) e il centrale Daniele Mazzone (10). Ai padoni di casa non è bastato il bomber Aaron Russell (14), 7 marcature pe Seyed Mousavi, 5 per Georg Grozer.

Foto LM-LPS/Daniele Ricci