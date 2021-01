Volley, SuperLega: domenica di fuoco. Civitanova, Perugia, Trento: sfida a distanza

Domenica 24 gennaio imperdibile per la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Andrà in scena la 20ma giornata, la terzultima della regular season. Tutti in campo nello stesso giorno, come non succedeva da tanto immemore. Spezzatino di orari in un pomeriggio intenso, determinante per definire la griglia dei playoff.

Nuova sfida a distanza tra le corazzate del nostro campionato: la capolista Perugia è attesa dal big-match contro Modena al PalaPanini, Wilfredo Leon e compagni saranno chiamati a un compito difficile contro i Canarini per conservare il vantaggio in classifica generale alla vigilia dello scontro diretto con Civitanova; la Lube sarà impegnata sul campo del fanalino di coda Cisterna, il sestetto guidato da Osmany Juantorena non dovrebbe avere particolari problemi a imporsi in terra laziale; Trento incrocerà invece Vibo Valentia, i dolomitici vogliono continuare a volare, Simone Giannelli e compagni puntano a blindare il terzo posto e a continuare a inseguire la piazza d’onore, mentre i calabresi devono tenere a bada le velleità di rimonta di Monza.

I brianzoli sono attesi dalla trasferta contro Ravenna e dovranno stare attenti anche a quello che farà Piacenza contro Verona, ormai la sfida per accedere direttamente ai quarti di finale dei playoff è lanciata. A completare il quadro il match tra Milano e Padova, con i meneghini desiderosi di rialzare la testa. Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari della 20ma giornata di SuperLega.

CALENDARIO 20MA GIORNATA SUPERLEGA:

DOMENICA 24 GENNAIO:

16.00 Allianz Milano vs Kioene Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

17.00 Top Volley Cisterna vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Eleven Sports)

17.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Itas Trentino (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Leo Shoes Modena vs Sir Safety Conad Perugia (diretta tv su RaiSport)

19.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs NBV Verona (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 Consar Ravenna vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

Foto LM-LPS/Loris Cerquiglini