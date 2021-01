Volley, SuperLega: Civitanova batte Modena al tie-break, Trento inarrestabile contro Cisterna

Oggi si sono giocate due partite valide per la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento prosegue il suo momento magico, sconfigge il fanalino di coda Cisterna per 3-1 (24-26; 26-24; 25-20; 25-18), infila la 14ma vittoria consecutiva. Terzo posto rafforzato (+7 su Vibo Valentia, con una partita giocata in più), ma ora anche la seconda piazza di Civitanova è lontana soltanto due punti (ma o marchigiani hanno giocato una partita in più).

Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra ben quattro compagni di squadra in una partita combattuta nei primi due set decisi ai vantaggi e poi dominata dagli uomini di coach Angelo Lorenzetti: 25 punti dell’opposto Nimir Abdel-Aziz (3 muri, 3 aces), 13 a testa degli schiacciatori Alessandro Michieletto (2 aces) e Ricardo Lucarelli (4 muri), 10 del centrale Srecko Lisinac. I laziali hanno lottato, ma praticamente sono certi di chiudere il torneo all’ultimo posto (non ci sarà la retrocessione): non sono bastate le buone prove di Giulio Sabbi (17) e Arthur Szwarc (13).

Civitanova ha sconfitto Modena per 3-2 (25-20; 28-30; 25-19; 16 -25; 15-10) nel big match e si è portata a meno tre punti dalla capolista Perugia, a parità di partite giocate. La Lube ha dovuto sudare per 135 minuti tra le mura amiche e, avanti 1-0 e 2-0, è stata costretta al tie-break dai Canarini, ora sesti in classifica con lo stesso punteggio di Piacenza. Ad indirizzare la contesa sono state le prestazioni degli attaccanti Yoandy Leal (18 punti, 3 muri), Osmany Juantorena (16) e Kamil Rychlicki (16), oltre al centrale Robertlandy Simon (15). Agli ospiti non sono bastati gli ottimi Luca Vettori (19), Daniele Mazzone (14) e Nemaja Petric (14).

