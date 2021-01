Volley, Superlega 2021, 18. giornata. Trento-Monza: sfida tra squadre in gran forma. Perugia e Civitanova: trasferte da favorite

Si torna quasi alla normalità dopo le tante giornate mutilate dai vari casi di Covid nelle squadre di Superlega. Era da novembre che non si disputava una giornata “piena” e anche in questo 18mo turno manca all’appello una partita che però si è già disputata a novembre tra Modena e Padova con successo degli emiliani il 14 novembre scorso.

Si parte domani, sabato 9 gennaio, alle 18.30 con una sfida che potrà dire qualcosa in più nella battaglia per la quarta posizione nella regular season: da una parte la Gas Sales Bluenergy Piacenza che potrebbe ritrovare il suo uomo faro, l’opposto Grozer, dall’altra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che arriva dalla vittoria contro Ravenna e si è vista strappare in settimana il terzo posto da Trento. Partita che promette grande spettacolo.

Il match clou del fine settimana, però, è in programma domenica alle 18 tra le due squadre più in forma del momento, l’Itas Trentino che ha appena agganciato il terzo posto in classifica, raggiungendo finalmente la parità di match giocati rispetto alle rivali e arriva da ben 11 successi consecutivi e la Vero Volley Monza che giovedì sera ha centrato il successo numero sette a fila e può inserirsi nella lotta per il quarto posto. i monzesi dovranno sempre fare a meno dell’opposto titolare Lagumdzija, che sarà sostituito ancora da Vlad Davyskiba che si sta comportando molto bene in questa fase di stagione.

Entrambe impegnate in trasferta le prime due della classe. La Sir Safety Perugia, che deve fare i conti con i problemi fisici di Atanasijevic e Russo, non due qualsiasi, sarà di scena al PalaDeAndrè contro una Consar Ravenna che arriva da tre sconfitte consecutive e sta vivendo il momento più complicato della sua stagione dopo una bella prima parte di campionato. Squadre in campo domenica alle 20.30. La Lube Civitanova, invece, deve fare i conti con una sfida sulla carta più complicata, visto che andrà a far visita all’Allianz Milano, altra squadra che non ha avuto a disposizione l’opposto titolare, Patry e spera di recuperarlo per l’occasione. I marchigiani hanno vinto cinque partite sulle sei disputate finora nel girone di ritorno, mentre i milanesi sono rientrati con la sconfitta a Verona domenica scorsa dal periodo di stop forzato per via del Covid. Squadre in campo alle 19.30.

A completare la giornata c’è la sfida in programma a Cisterna alle 17 tra il fanalino di coda che non vince da quasi tre mesi (unico successo il 18 ottobre in casa con Monza) Top Volley per cui oggi forse passa l’ultimo treno per evitare l’ultima piazza in classifica e la NBV Verona che si è riportata in carreggiata per entrare nella top8 in classifica grazie alle ultime due vittorie consecutive contro Vibo Valentia e Milano.

