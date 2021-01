Volley femminile, Serie A1: Novara continua a vincere, ok Firenze e Busto. Monza, 8 successi di fila!

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara ha sconfitto Cuneo per 3-1 e prosegue nel suo strepitoso momento, confermandosi in seconda posizione a cinque punti di distacco dalla capolista Conegliano (le Pantere hanno osservato il turno di riposo e hanno una partita giocata in meno). Le piemontesi sono state trascinate dall’opposto Malwina Smarzek (19 punti) e dalla schiacciatrice Britt Herbots (15), la regista Micha Hancock ha mandato in doppia cifra anche l’altro martello Caterina Bosetti (14, 3 muri) e le due centrali Cristina Chirichella (12, 3 muri) e Sara Bonifacio (16, 5 muri). Alle padrone di casa, ko dopo tre successi di fila e ora seste in graduatoia, non sono bastate Erblira Bici (16), Katerina Zakchaiou (13) e Sonia Candi (12).

Monza sconfigge Chieri al tie-break, infila l’ottava vittoria consecutiva e si conferma al terzo posto. Prestazione sopra le righe di Hanna Orthmann (24 punti), bene Edina Begic (14) e Lise Van Hecke (12) contro le piemontesi di Kaja Grobelna (23). Firenze ha avuto la meglio su Bergamo per 3-1 grazie soprattutto allo show di un’indemoniata Sylvia Nwakalor (26 punti, 5 muri), capace di trafiggere le orobiche di Stephanie Enright (15) e Khalia Lanier (15). Le toscane sono ora ottave, le lombarde restano undicesime e vedono allontanarsi Busto Arsizio.

Le Farfalle hanno infatti battuto Brescia per 3-1 in un cruciale scontro salvezza e tornano a respirare, spinte da Camilla Mingardi (27 punti, 5 muri) e Alexa Gray (21), alle ospiti non è bastata una tonica Anna Nicoletti (23). Di seguito i risultati di oggi della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile

RISULTATI OGGI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Unet E-Work Busto Arsizio vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-18; 25-23; 23-25; 25-21)

Saugella Monza vs Reale Mutua Fenera Chieri 3-2 (26-24; 22-25; 19-25; 25-21; 15-13)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23; 16-25; 28-30; 14-25)

Il Bisonte Firenze vs Zanetti Bergamo 3-1 (25-22; 25-14; 24-26; 25-17)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 48 punti (16 partite giocate), Novara 43 (17), Monza 30 (14), Scandicci 27 (12), Chieri 23 (13), Cuneo 19 (16), Trento 18 (16), Firenze 17 (16), Busto Arsizio 16 (13), Casalmaggiore 14 (15), Bergamo 11 (16), Brescia 10 (16), Perugia 9 (13)

Foto LM-LPS/Danilo Vigo