Volley, A1 femminile, 19. giornata. Novara sbanca Brescia (0-3) e resta in scia di Conegliano

La Igor Gorgonzola Novara centra il sedicesimo successo stagionale sbancando con un secco 3-0 il campo della Millenium Banca Valsabbina Brescia nella prima sfida della sesta giornata di ritorno.

Un dominio assoluto per la squadra piemontese che non ha mai lasciato alle padrone di casa l’appiglio per cercare di cambiare l’andamento dell’incontro. Primi due set in fotocopia. La squadra novarese parte forte in entrambi i parziali (16-9 e 16-12) e le bresciane non riescono a rimontare: doppio 25-19.

Nel terzo set riparte ancora più forte la Igor Gorgonzola che vola sul 16-8 e lascia le briciole alla squadra lombarda: 25-16. Protagoniste assolute in casa novarese Caterina Bosetti con 12 punti e Smarzek con 10 punti, mentre per Brescia le top scorer sono Nicoletti con 11 punti e Jasper con 10 punti.

Foto Live Photosport