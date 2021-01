Virtus Bologna-Olimpia Lubiana oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket 2021

Comincia il cammino nelle Top-16 di EuroCup per la Virtus Bologna. Per Belinelli e compagni ci sarà l’impegno casalingo contro gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana. Una sfida subito da vincere per la squadra di Djordjevic, che è stata inserita nel G insieme anche ai montenegrini del Buducnost (squadra di Amedeo Della Valle) e ai francesi del Bourg en Bresse.

Qui di seguito il programma completo del match Virtus Segafredo Bologna – Cedevita Olimpia Lubiana, match valevole per la prima giornata della Top-16 di EuroCup. Sarà possibile seguire l’incontro in streaming su Eurosport Player e Rai Play. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

VIRTUS BOLOGA-OLIMPIA LUBIANA, EUROCUP 2021: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO

ore 18.30 Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Lubiana

Credit: Ciamillo