LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 8-10, EuroCup basket in DIRETTA: inizio difficile per le V-Nere

8-12 Ancora Perry perfetto dalla lunetta.

8-10 Due punti per Hunter su assist di Teodosic.

6-10 Due liberi a segno per Perry.

6-8 Due punti di Hunter.

4-8 1/2 dalla lunetta per Teodosic.

3-8 Dimec converte in due punti un rimbalzo offensivo.

3-6 Ancora Perry, stavolta con un canestro dal campo.

3-4 Due liberi a segno per Perry.

3-2 Si sblocca anche la Virtus con una tripla di Weems.

0-2 Apre le marcature Jaka Blazic con un canestro da due.

18.33 Le difese dominano in apertura di match, dopo il primo minuto di gioco, i canestri sono ancora inviolati.

18.30 Ci siamo, si parte!

18.25 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Olimpia Lubiana. Il match sta per cominciare.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Olimpia Lubiana. Si tratta del primo match delle top-16 di Eurocup 2020-2021 per le V-Nere. Si tratta di una sfida davvero d’alto profilo poiché i bolognesi sono ancora imbattuti nella seconda coppa continentale, ma il sodalizio della capitale slovena, a sua volta, sta facendo una grande annata e ha vinto quindici dei ventuno incontri disputati tra campionato e coppa.

Non sarà una partita facile, dunque, per le V-Nere, ma Teodosic e compagni sono in formissima e sicuramente partono favoriti. La Virtus ha perso solo contro Milano nell’ultimo mese, a testimonianza del fatto che la condizione, dopo un inizio di campionato non semplicissimo, è in continua crescita. La palla a due è in programma per le 18.30. L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE, dunque, è a quell’ora. Mi raccomando, non mancate!

Credit: Ciamillo