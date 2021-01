Rugby, Sei Nazioni 2021: Italia, arriva anche il nigeriano Odogwu?

Potrebbe essere Paolo Odogwu il nome nuovo dell’Italia di Franco Smith per il prossimo Guinness Sei Nazioni che, salvo complicazioni causa Covid-19, dovrebbe iniziare il prossimo febbraio. 23 anni, trequarti dei Wasps, Odogwu è convocabile per l’Italia avendo il padre italo-nigeriano.

Nato il 18 febbraio 1997 a Coventry, Inghilterra, Odogwu gioca normalmente all’ala, ma può spostarsi senza problemi anche a centro. Cresciuto nell’accademia dei Leicester Tigers, nel 2016 passa ai Sale Sharks, per poi passare nel 2019 ai Wasps, cioè la squadra proprio di Coventry. Qui il giocatore è esploso, diventando nel 2019 il miglior marcatore di tutti i tempi nella Premiership 7s, il torneo di rugby a sette britannico.

Quest’anno ha vestito già otto volte la maglia dei Wasps, mettendo a segno ben sei mete. Ha giocato con la maglia dell’Inghilterra a livello giovanile, sia Under 18 sia Under 20, ma non ha ancora esordito a livello juniores e, dunque, può scegliere per quale nazionale giocare. E negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Odogwu prossimo “acquisto” dell’Italia in vista del prossimo Sei Nazioni.

Un trequarti potente, ma anche con ottima tecnica, è anche un ottimo difensore, qualcosa che all’Italia nel triangolo allargato serve tantissimo e in questa stagione è esploso in Premiership. Non a caso il suo allenatore, Lee Blackett, ha detto senza tanti giri di parole che l’ala di 23 anni è pronta per il livello internazionale. “L’Italia non può ignorare un talento come il suo, anche visto quello che sta combinando ultimamente con la maglia dei Wasps”, le sue parole. Ora la palla, però, passa a Franco Smith. Lo chiamerà per il Sei Nazioni?

