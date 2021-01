Virtus Bologna-Brescia oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi, sabato 23 gennaio, andrà in scena il match tra la Virtus Segafredo Bologna e la Germani Brescia, valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

La sfida vede scendere in campo la Virtus Bologna, attualmente quarta, e Brescia, attualmente quart’ultima, in un match dunque importante per motivi contrapposti per entrambe le squadre. Gli emiliani sono in corsa con Brindisi e Sassari per la piazza d’onore dietro all’Olimpia Milano, mentre i lombardi sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, con l’esonero flash di Sasha Djordjevic, la Virtus Bologna arriva all’appuntamento forte di cinque vittorie nelle ultime sei partite, con l’unico ko subito contro la solita Milano, mentre Brescia è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare pericolosamente nella parte più bassa della classifica. All’andata gli emiliani si sono imposti di strettissima misura 81-80 in casa di Brescia.

Il match tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia inizierà alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BOLOGNA-BRESCIA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 23 gennaio

Ore 20.00: Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo