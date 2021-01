VIDEO Yulia Putintseva non ha pace: cambia camera, ma è perseguitata da un topo!

Yulia Putintseva sta vivendo una situazione paradossale a Melbourne (Australia), dove si trova in isolamento insieme a una settantina di tennisti. La kazaka è in camera da sola e si sta preparando in questo modo agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il prossimo 8 febbraio. La ragazza si era lamentata sui suoi profili social della presenza di un topo nella sua camera e nessuno interveniva.

Dopo diverse lamentele la giocatrice è stata spostata di stanza, ma il problema si è riproposto e un topo è comparso nuovamente: non sappiamo se sia lo stesso dell’altra camera, ma la paura di Yulia Putintseva è la medesima e ha nuovamente denunciato il fatto con un video pubblicato sui social. Di seguito il VIDEO del topo nella stanza di Yulia Putintseva, in quarantena a Melbourne.

VIDEO YULIA PUTINTSEVA, TOPO IN CAMERA:

Different room same story🤦🏼‍♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

Foto: Lapresse