VIDEO Tournée 4 Trampolini 2021: il salto da record di Dawid Kubacki

144 metri: tanto vale il record del trampolino che, a Garmisch, vale il successo a Dawid Kubacki nella seconda tappa del Vierschanzetournee, il nome tedesco della Tournée dei Quattro Trampolini.

Una vittoria, quella del polacco, che sa di segnale, come a dire: “Ehi, io sono qui e, dal momento che l’anno scorso la Tournée l’ho vinta, non pensiate di poter fare i conti senza di me, che sarei l’oste con più voce in capitolo in questo contesto”.

Si tratta della seconda vittoria in una gara valida per la Tournée per il trentenne di Nowy Targ, che spegnerà 31 candeline il prossimo 12 marzo. Con questa, rimane tra i quattro che possono ancora ambire con un ragionevole margine di speranza a portarsi a casa tutto. Dovesse riuscire in una spettacolare rimonta, diverrebbe il tredicesimo in grado di vincere per due o più volte l’intera rassegna.

IL SALTO DA RECORD DI DAWID KUBACKI

Foto: LaPresse