Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano apre il suo anno passando agli shoot-out a Salisburgo

Capodanno sul ghiaccio e, soprattutto, Capodanno vittorioso per Bolzano che passa agli shoot-out in casa dei Red Bull Salisburgo nel primo match dell’anno nuovo della sua ICE Hockey League 2020-2021. Successo importante e sofferto per i Foxes che piegano la sesta in classifica dopo che la sfida si era conclusa sul 4-4 anche al termine dell’overtime. Con questi 2 punti i bianco-rossi altoatesini rimangono in vetta alla classifica generale con 56 punti in 25 turni disputati, a pari merito con Fehervar che, tuttavia, di match ne ha giocati 30. Terza posizione a quota 50 punti per i Vienna Capitals, mentre in quarta rimane Klagenfurt con 48.

Red Bull Salisburgo – HCB Alto Adige Alperia 4-5 dopo shoot-out: subito Bolzano avanti grazie alla rete di Fournier dopo 3:58 su assist di Gazley. Pareggio immediato dei padroni di casa dopo 10:03 con Huber su assist di Schutz. Bolzano di nuovo avanti con Gazley dopo 15:28 su assist di Catenacci e addirittura sul 3-1 con Halmo su assist dell’onnipresente Gazley. Gli austriaci rialzano la testa in apertura di secondo periodo con Raffl su assist di Hughes, ma i Foxes allungano nuovamente al 29:58 con Giliati sull’ennesima assistenza di Gazley. Si arriva al minuto 32:18 ed i padroni di casa segnano il 3-4 con Schutz riaprendo i conti. Nel terzo periodo lo sforzo di Salisburgo viene ripagato dalla rete del 4-4 di Schofield e la partita passa all’overtime nel quale uno strepitoso Gazley segna anche lo shoot-out della vittoria.

ASV Fehervar – Black Wings Linz 5-4 dopo overtime

Bratislava Capitals – Vienna Capitals 2-5

Graz99ers – EC KAC 2-6

Innsbruck – Dornbirn Bulldogs 2-4

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2021

1 HCB Südtirol Alperia 25 +35 56 2 Hydro Fehervar AV 19 30 +14 56 3 spusu Vienna Capitals 27 +22 50 4 EC-KAC 27 +19 48 5 Dornbirn Bulldogs 26 +3 43 6 EC Red Bull Salzburg 23 +13 40 7 Moser Medical Graz99ers 27 -13 35 8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 27 -7 34 9 iClinic Bratislava Capitals 26 -20 29 10 EC GRAND Immo VSV 27 -27 29 11 Steinbach Black Wings 1992 27 -39 18

Foto: Carola Semino