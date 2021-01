VIDEO Tour de Ski 2021: le vittorie di Oskar Svensson e Linn Svahn nelle sprint della Val di Fiemme

Oskar Svensson e Linn Svahn danno alla Svezia una doppia gioia in Val di Fiemme, nelle sprint a tecnica classica valevoli per l’edizione 2021 del Tour de Ski. L’evento a tappe si colora di gialloblu, di una terra che da tanto tempo sognava un simile momento.

Era dal marzo 2017, infatti, che uno svedese uomo non vinceva una gara che avesse una qualche affinità con la Coppa del Mondo; Svensson ha beffato tutti non tanto di velocità quanto di sagacia, resistendo anche al ritorno di un tatticamente sprovveduto Alexander Bolshunov: il russo resta comunque il primo favorito per vincere sul Cermis. Quarto posto per Federico Pellegrino.

Linn Svahn, invece, si conferma leader assoluta nella disciplina più veloce dello sci di fondo in questo momento. Una vittoria ancor più significativa se si pensa che è passata in poche ore dal dover abbandonare il Tour de Ski al rientro, a causa di un test anti-Covid-19 risultato positivo, smentito nel giro di poco tempo da un altro, negativo. Al femminile la Svezia non ha limiti, con la tripletta completata da Maja Dahlqvist ed Emma Ribom. In testa al Tour de Ski resta Jessie Diggins.

I SUCCESSI DI OSKAR SVENSSON E LINN SVAHN



Foto: LaPresse