Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scioltezza dominano la rhythm dance nella quarta tappa del Gran Premio Italia

Anche senza rivali continuano a migliorare Charlène Guignard-Marco Fabbri. I danzatori, pilastro fondamentale della Nazionale azzurra di pattinaggio di figura, hanno dominato come da pronostico la rhythm dance nella quarta tappa del Gran Premio Italia di Torino, ritoccando ulteriormente il loro punteggio sul segmento.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli, in attesa di disputare uno scontro con avversari di pari livello, non si sono risparmiati neanche in questa occasione confezionando una prova da capogiro impreziosita da cinque elementi chiamati in toto al massimo del livello e valutati con un grado di esecuzione davvero elevato, soprattutto nella sequenza di passi sulla midline, nel sollevamento straight e nella serie di twizzles, giudicati esclusivamente con +4 e +5. Bene anche il pattern di Finnstep, unica difficoltà dove sono stati assegnati due +3, e il relativo pattern style type. Ottenendo un riscontro importantissimo anche nelle componenti del programma gli atleti delle Fiamme Azzurre hanno quindi sfiorato i 91 punti guadagnando 90.80 (52.35, 38.45).

In crescita, ed è una bella notizia, Carolina Moscheni-Francesco Fioretti, bravi a raggiungere quota 68.76 (40.11, 28.65) arginando Chiara Calderone-Francesco Riva, anche loro autori di una performance più che positiva con la quale hanno raggiunto 63.79 (36.09, 27.70).

In campo Junior significativo balzo in avanti in termini di punti per Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky, i quali hanno spinto il loro totale a quota 65.35 (ai Nazionali avevano conquistato 61.31), suddiviso in 36.70 e 28.65. A piazzarsi in seconda posizione quindi, rispettando le solite gerarchie, sono stati Nicole Calderari-Marco Cilli con 59.95 (33.25, 26.70) seguiti da Noemi Maria Tali-Stefano Frasca, terzi con 57.52 (31.72, 25.80).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO SENIOR

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO JUNIOR

Foto: Valerio Origo