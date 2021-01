VIDEO Napoli-Spezia 1-2, Highlights, gol e sintesi: Nzola e Pobega puniscono gli azzurri! Sconfitta pesantissima

Lo Spezia ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel match valido per la 16ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I liguri si sono imposti allo Stadio Diego Maradona, trionfando in rimonta. I padroni di casa era infatti passati in vantaggio al 58′ col tocco vincente di Andrea Petagna su assist rasoterra di Di Lorenzo dalla destra. Gli ospiti non hanno mollato la presa e ci hanno creduto fino in fondo: M’bala Nzola ha pareggiato al 68′ su calcio di rigore, poi Tommaso Pobega ha siglato la rete del successo all’82mo minuto. Il Napoli scivola ora al quinto posto, a pari merito con l’Atalanta, mentre lo Spezia raccoglie tre punti cruciali dopo tre sconfitte consecutive e ora è 16mo a +2 sulla zona salvezza. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Napoli-Spezia 1-2.

Foto: Lapresse