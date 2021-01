VIDEO Juventus-Udinese 4-1, Highlights, gol e sintesi: doppietta di Cristiano Ronaldo e sigillo di Dybala

La Juventus è tornata alla vittoria in Serie A, dopo la brutta battuta d’arresto contro la Fiorentina arrivata una decina di giorni fa. I Campioni d’Italia hanno sconfitto l’Udinese per 4-1 nel posticipo della 15ma giornata e si lanciano così con grande ottimismo verso il big match di mercoledì contro il Milan capolista. I bianconeri si trovano al quinto posto, a 10 punti di ritardo dai rossoneri (ma con un incontro da recuperare). A decidere la contesa è stata una doppietta di Cristiano Ronaldo e un sigillo di Federico Chiesa, durante una partita ben controllata dai padroni di casa dover forzare il ritmo.

Al 31′ i padroni di casa sono passati in vantaggio: De Paul riceve la rimessa laterale di Stryger Larsen, ma commette un gravissimo errore e si fa portare via il pallone da Ramsey, il quale serve in profondità Cristiano Ronaldo e CR7 è impeccabile col suo destro. Al 50′ arriva il raddoppio: superlativa verticalizzazione di Cristiano Ronaldo per Chiesa, il quale incrocia col sinistro e supera Musso. Al 70′ l’altro sigillo di Cristiano Ronaldo: Samir sbaglia un passaggio, Bentancur ruba palla centralmente e serve l’assist al portoghese, perfetto col suo sinistro. Nel recupero è arrivato anche il gol di Dybala, dopo che Zeegelaar aveva accorciato le distanze. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Juventus-Udinese 4-1.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-UDINESE 4-1:

VIDEO PRIMO GOL CRISTIANO RONALDO (1-0):

Cristiano Ronaldo with a unstoppable goal pic.twitter.com/g2iQMkYrpt — Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021

VIDEO GOL FEDERICO CHIESA (2-0):

Cristiano Ronaldo what an assist 🔥🤯

And great finish by Chiesa as wellpic.twitter.com/kVQuTaJwua — SF7🍷 (@Schule7i) January 3, 2021

VIDEO SECONDO GOL CRISTIANO RONALDO (3-0):

Le 758e but en matches officiels de Cristiano Ronaldo ! pic.twitter.com/i2CNHmaPG1 — Ardit Luciano (@Ardit_Luciano) January 3, 2021

VIDEO GOL ZEEGELAAR (3-1):

VIDEO GOL DYBALA (4-1):

¿Quieren ver el gol de Paulo? ¡Acá lo tienen! Pase en profundidad para dejar al 10 mano a mano con el arquero y, de derecha, Dybala da el pase a la red y sella el 4-1 en el resultado. pic.twitter.com/m4EfyS3j7O — infoPauloDybala (@infoPD21) January 3, 2021

Foto: Lapresse