VIDEO Benevento-Milan 0-2, Highlights, gol e sintesi: pallonetto celestiale di Rafael Leao, rigore di Kessie. Rossoneri in testa

Il Milan torna in testa alla classifica della Serie A 2021 di calcio. I rossoneri hanno sconfitto il Benevento per 2-0 a domicilio e hanno risposto così al netto successo ottenuto dall’Inter contro il Crotone nel lunch match. I ragazzi di Stefano Pioli confermano il punto di vantaggio sui nerazzurri in un serratissimo testa a testa in vetta alla graduatoria. A decidere la contesa sono stati un gol per tempo.

Kessie ha aperto le marcature al 14′ trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Tuia su Rebic. I rossoneri sono poi rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Tonali, ma nella ripresa hanno trovato il raddoppio: al 46′ meraviglioso pallonetto di Rafael Leao da posizione defilata. Il Benevento ha colpito un palo con Insigne nel primo tempo e ha sbagliato un calcio di rigore con Caprari nel cuore della ripresa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Benevento-Milan 0-2.

Foto: Lapresse