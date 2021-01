Come riuscire a trasformare una catastrofe sportiva in qualcosa di spettacolare. American Magic si è resa protagonista di una bruttissima scuffiata durante la regata di domenica contro Luna Rossa, valida per la Prada Cup. Patriot ha subito danni enormi, serviranno 8-10 giorni di lavoro per riparare la barca e l’equipaggio sta facendo una corsa contro il tempo per essere pronta in vista della semifinale che scatterà il 29 gennaio.

Gli statunitensi hanno realizzato un vero e proprio film show, un dietro le quinte di sette minuti abbondanti in cui si riassume quanto è successo nella baia di Auckland tre gioni fa: dal dramma della scuffiata all’equipaggio in mare, dal difficilissimo recupero dell’imbarcazione (l’inabissamento è stato scongiurato per un soffio), fino al mesto rientro sottocoperta dopo un traino infinito di oltre 10 miglia a 3 nodi.

Il video, pubblicato sul canale di YouTube di American Magic, è già diventato virale con oltre 120mila visualizzazioni in poche ore. Il team a stelle e strisce guidato da Terry Hutchinson continua a fare parlare di sè pur non potendo gareggiare, vedremo se saprà poi comportarsi al meglio anche quando tornerà in regata. Di seguito il video-film del dietro le quinte della scuffiata in cui è incappata American Magic.

VIDEO AMERICAN MAGIC, IL DIETRO LE QUINTE DELLA SCUFFIATA:

Foto: Luna Rossa Press