Tournée 4 Trampolini oggi: orario gara Bischofshofen, tv, programma, streaming

È arrivato finalmente il momento della resa dei conti tra Kamil Stoch, Dawid Kubacki e Halvor Egner Granerud per capire chi si aggiudicherà la 69ma Tournée dei 4 Trampolini. Quest’oggi il Large Hill di Bischofshofen sarà teatro della quarta e ultima gara della manifestazione, con i primi tre della classifica generale racchiusi in 20.6 punti ed un Karl Geiger che va a caccia di una rimonta praticamente impossibile dalla quarta piazza a 24.7 punti di ritardo dalla vetta. L’Italia sarà presente in gara con Giovanni Bresadola, chiamato ad una grande impresa per provare a sconfiggere il norvegese Johann Andre Forfang nello scontro diretto della prima serie.

La gara di Bischofshofen, valida come quarta e ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2021, si disputerà quest’oggi a partire dalle ore 16.45 e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della competizione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’epilogo della Tournée. Di seguito il programma completo della gara di Bischofshofen:

PROGRAMMA GARA BISCHOFSHOFEN TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

ore 16.45 Gara HS142 Bischofshofen (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

Foto: Lapresse