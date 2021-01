Tournée 4 Trampolini 2021: gli accoppiamenti del KO System a Innsbruck. Granerud sfida Polasek, Geiger affronta Ammann

Archiviato il doppio appuntamento tedesco, la Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021 fa tappa in Austria per il terzo atto del secondo grande evento stagionale per quanto riguarda il salto con gli sci maschile. Ad Innsbruck si sono disputate quest’oggi le qualificazioni per promuovere i migliori 50 alla gara di domani e soprattutto per definire la composizione dei 25 scontri diretti che caratterizzeranno la prima serie della competizione. Accoppiamenti abbastanza abbordabili sulla carta per i primi cinque della classifica generale di Tournée, c’è invece grande curiosità per il derby nipponico tra Ryoyu Kobayashi e Yukiya Sato. Di seguito tutti gli scontri diretti della gara di Innsbruck:

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2021: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM INNSBRUCK

1-50 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Viktor Polasek (Repubblica Ceca)

2-49 Daniel Huber (Austria)-Manuel Fettner (Austria)

3-48 Dawid Kubacki (Polonia)-Timon Kahofer (Austria)

4-47 Markus Eisenbichler (Germania)-Maciej Kot (Polonia)

5-46 Kamil Stoch (Polonia)-Constantin Schmid (Germania)

6-45 Stefan Kraft (Austria)-Decker Dean (Stati Uniti)

7-44 Karl Geiger (Germania)-Simon Ammann (Svizzera)

8-43 Piotr Zyla (Polonia)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

9-42 Peter Prevc (Slovenia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

10-41 Philipp Aschenwald (Austria)-Severin Freund (Germania)

11-40 Keiichi Sato (Giappone)-Klemens Muranka (Polonia)

12-39 Daniel Andre Tande (Norvegia)-Jan Hoerl (Austria)

13-38 Andrzej Stekala (Polonia)-Evgeniy Klimov (Russia)

14-37 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

15-36 Michael Hayboeck (Austria)-Sander Eriksen (Norvegia)

16-35 Robert Johansson (Norvegia)-Pius Paschke (Germania)

17-34 Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)-Artti Aigro (Estonia)

18-33 Anze Lanisek (Slovenia)-Domen Prevc (Slovenia)

19-32 Antti Aalto (Finlandia)-Clemens Leitner (Austria)

20-31 Martin Hamann (Germania)-Cene Prevc (Slovenia)

21-30 Gregor Schlierenzauer (Austria)-Mikhail Nazarov (Russia)

22-29 Markus Schiffner (Austria)-Thomas Lackner (Austria)

23-28 Aleksander Zniszczol (Polonia)-Ziga Jelar (Slovenia)

24-27 Niko Kytosaho (Finlandia)-Maximilian Steiner (Austria)

25-26 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Yukiya Sato (Giappone)

