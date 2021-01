Tour de Ski 2021, quando le prossime tappe? Programma, orari e tv Val di Fiemme

Nel weekend i tre giorni decisivi del Tour de Ski prenderanno forma, con questioni ancora tra il risolto e l’irrisolto nelle due classifiche per scoprire i successori di Alexander Bolshunov e Therese Johaug.

Se per il russo la conferma non appare poi tanto lontana, diverso è il discorso nel femminile, dove regna ancora sovrano un grado interessante di lotta. Le cose inizieranno a essere definite già dalla mass start di venerdì in tecnica classica, seguita dalla sprint del sabato, opportunità per Federico Pellegrino di testarsi in vista dei prossimi appuntamenti. Alla domenica, Cermis, là dove vogliono tuti arrivare. E dove, forse, qualcuno in più arriverà visto anche lo spostamento in avanti della tappa di Coppa del Mondo di Ulricehamm.

Il Tour de Ski 2021 terminerà da domani il suo percorso in Val di Fiemme, col picco della scalata del Cermis il 10 gennaio. Sarà possibile vedere le gare in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, ove i canali di Eurosport sono visibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

TOUR DE SKI 2021: PROGRAMMA

Val di Fiemme

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021

Ore 13:15 15 km mass start maschile TC

Ore 15:35 10 km mass start femminile TC

SABATO 9 GENNAIO 2021

Ore 10:30 Qualificazioni Sprint maschile e femminile TC

Ore 13:05 Sprint maschile e femminile TC

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 – Scalata del Cermis

Ore 12:45 10 km mass start femminile TL

Ore 15:35 10 km mass start maschile TL

TOUR DE SKI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e RaiSport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

