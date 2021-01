Tour de Ski 2021, programma Dobbiaco e Val di Fiemme: programma, orari, tv, streaming

Solo Italia per il prosieguo del’edizione 2021 del Tour de Ski. L’evento a tappe, dopo una pausa di un giorno, continuerà domani da Dobbiaco e, nel weekend, si trasferirà in Val di Fiemme fino alla scalata del Cermis.

Dopo la Val Mustair, al comando tra i maschi c’è, da dominatore assoluto, il russo Alexander Bolshunov, il grande favorito della vigilia che sta confermando le attese riposte sul suo ormai illustre nome. Tra le donne, invece, guida l’americana Jessie Diggins, autrice di una bellissima prova nella gara a inseguimento dopo che, nei primi due giorni, a rimanere in testa era stata la svedese Linn Svahn. Tutto, però, può ancora cambiare, soprattutto al femminile, che promette parecchio spettacolo. In chiave italiana, dopo le prestazioni non al top di Francesco De Fabiani, c’è attesa per la sprint del penultimo giorno a tecnica classica con Federico Pellegrino potenziale protagonista.

Il Tour de Ski 2021 continuerà dal 5 gennaio a Dobbiaco e terminerà sul Cermis il 10 gennaio. Sarà possibile vedere le gare in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, ove i canali di Eurosport sono visibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

TOUR DE SKI 2021: PROGRAMMA

Dobbiaco

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2021

Ore 13:30 10 km femminile TL

Ore 14:45 15 km maschile TL

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021

Ore 13:30 10 km inseguimento femminile TC

Ore 14:40 15 km inseguimento maschile TC

Val di Fiemme

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021

Ore 13:15 15 km mass start maschile TC

Ore 15:35 10 km mass start femminile TC

SABATO 9 GENNAIO 2021

Ore 10:30 Qualificazioni Sprint maschile e femminile TC

Ore 13:05 Sprint maschile e femminile TC

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 – Scalata del Cermis

Ore 12:45 9 km mass start femminile TL

Ore 15:35 9 km mass start maschile TL

TOUR DE SKI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e RaiSport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse