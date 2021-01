Tour de Ski 2021, Linn Svahn proverà a sorprendere ancora nella pursuit tl che chiude la tappa elvetica

Lo sci di fondo ha visto finalmente scattare il Tour de Ski: si gareggerà fino a domenica 10, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Oggi, domenica 3 gennaio, si concluderà la prima tappa in Svizzera, a Val Müstair, con le pursuit in tecnica libera. Alle ore 11.35 la 15 km maschile, alle ore 15.25 la 10 km femminile.

Sicuramente c’è maggior interesse attorno alla gara femminile, soprattutto dopo la sorprendente affermazione di ieri nella mass start in tecnica classica della svedese Linn Svahn, che oggi proverà a difendersi nell’inseguimento dalla statunitense Jessie Diggins, che partirà con 13″ di ritardo, dalla connazionale Frida Karlsson, che scatterà a 18″, e dall’altra americana Rosie Brennan, al via con 20″ da recuperare.

In casa Italia Anna Comarella proverà a difendere la top 20 partendo in un gruppetto a 2’10” dalla testa con la transalpina Delphine Claudel e la svedese Jonna Sundling. Francesca Franchi, invece, partirà per 30ma, a 2’55” dalla battistrada. Nel gruppone che scatterà, con il sistema dell’onda, a 3’10”, invece, ritroveremo le altre quattro azzurre ancora in gara, ovvero Lucia Scardoni, Martina Di Centa, Ilaria Debertolis ed Elisa Brocard. Non ripartirà, invece, Greta Laurent, che ha alzato bandiera bianca al termine della mass start di ieri e non è inserita nella lista di partenza odierna.

Con meno appeal la prova maschile, dato che la mass start di ieri ha ammazzato la competizione: oggi si assisterà, con grande probabilità, ad un nuovo assolo del russo Alexander Bolshunov, che vanta 1’00” sul primo degli inseguitori, il russo Artem Maltsev.

Interesse maggiore invece, nella prova maschile, c’è attorno alle prestazioni degli azzurri, con Federico Pellegrino che partirà sesto a 1’22” dal dominatore russo. Atteso al riscatto Francesco De Fabiani, il quale partirà 21° a 2’18”, mentre cerca conferme dopo la buona prestazione di ieri Paolo Ventura, che scatterà 34° a 2’50”. Partiranno, invece, nel gruppo gli altri azzurri, con l’onda che vedrà il via dopo 3’20”: Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Davide Graz sono chiamati ad una nuova giornata di grande fatica per emergere.

