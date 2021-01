Tiro a volo: la tappa di Coppa del Mondo in programma a Larnaca è stata posticipata

Dopo il temporaneo annullamento degli Europei a 10m 2021 di tiro a segno, anche il tiro a volo deve fare i conti con le prime modifiche di calendario in quest’anno.

L’International Shooting Sport Federation ha infatti annunciato il posticipo della tappa di Coppa del Mondo di Larnaca (Cipro), che si sarebbe dovuta tenere fra il 12 e 21 febbraio prossimi, risistemandola nel mese di aprile, fra il 2 e l’11 aprile 2021.

Una notizia questa che non infonde ottimismo a un mondo, quello del tiro, che in questo momento sta provando in tutti i modi a ripartire.

La prossima gara in osservazione, per la quale si sta facendo di tutto per la disputa e l’organizzazione, ora diventa quella del GP di Rabat (in Marocco) che, se tutto dovesse andare per il meglio, si incastonerebbe nel calendario internazionale fra il 28 gennaio e il 6 febbraio e dove anche l’Italia potrebbe essere di scena con una delegazione di shooters.

Foto: FITAV